مطار الشارقة يُكرّم الفائزين ببرنامج "لأننا نهتم"

الشارقة 24:

كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، الفائزين ببرنامج "لأننا نهتم" لآراء المتعاملين، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه عام 2009، وأسهم في ابتكار بيئة إبداعية قائمة على الاقتراحات والآراء القيّمة، التي حصل عليها المطار من المتعاملين والمسافرين والجمهور، وعززت مستوى الخدمات، وحققت أعلى معدلات الرضا من المتعاملين والمسافرين.

ووزعت علياء عبيد الشامسي مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين في الهيئة، الجوائز على الفائزين، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة "العربية للطيران"، وتضمنت أسماء الفائزين كلاً من: سرمد الزدجالي، ومحد شملان محمد، وخليفة سعيد الكندي.

وأكدت علياء عبيد الشامسي، أن هيئة مطار الشارقة الدولي، تعمل على الاستفادة من مختلف الأفكار التي يطرحها المتعاملون والمسافرون والجمهور، وتطبيقها عملياً، لإيجاد بيئة إبداعية قائمة على خدمة المتعاملين والمسافرين، وفقاً لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الهيئة، بالارتقاء بثقافة التميّز في المجالات والصعد كافة، من خلال تعزيز خدمات المتعاملين والمسافرين، عبر تبني أحدث الحلول والتقنيات، التي تسهم في تقديم خدمات متميزة، وذات مستوى عالمي.

وأعربت الشامسي، عن شكرها لجميع المشاركين بالأفكار والاقتراحات المقدمة للبرنامج، الذي يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات في المطار، كما أعربت عن شكرها لشركة العربية للطيران، على رعايتها لهذا البرنامج، من خلال تقديم الجوائز للفائزين، منذ إطلاقه.

وكانت هيئة مطار الشارقة الدولي، قد أطلقت هذا البرنامج في عام 2009، بهدف رصد آراء المتعاملين ومستخدمي المطار، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتمكينهم من الإدلاء بآرائهم وتقييم الخدمات، من خلال الموقع الإلكتروني للمطار، أو عبر تعبئة الاستبيانات الموزعة في صالات المغادرين والقادمين، أو عبر استخدام الجهاز المحمول، الذي يقوم موظف المطار، من خلاله، بإجراء مقابلات مباشرة مع المتعاملين، أو بواسطة تطبيق الهاتف الذكي لمطار الشارقة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.