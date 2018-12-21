جزيرة العلم بالشارقة تنظم "الجريّ المرِح" 5 يناير المقبل

الشارقة 24:

أعلنت جزيرة العلم في إمارة الشارقة، عن تنظيم سباق ترفيهي رياضي، تحت عنوان "الجريّ المرِح" لمسافة 3 كم، في الخامس من يناير المقبل، من الساعة 4:00 وحتى 5:00 مساءً.

ويهدف هذا النشاط الرياضيّ، الذي يقام على مضمار الجري التابع للجزيرة لأفراد الأسرة كافة، تعزيز الدور المجتمعي للجزيرة، في نشر الوعي حول أهمية تبني نمط حياةٍ صحيّ وسليم.

وتفتح الجزيرة، باب التسجيل للراغبين بالمشاركة حتى الثالث من يناير المقبل، عبر الموقع الإلكتروني (shjtri.com/theflagislandfunrun)، وأيضاً توفر للراغبين فرصة الاطلاع على مستجدات هذه الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي @TheFlagIsland.

وأكدت خلود سالم الجنيبي المدير العام لجزيرة العلم، أن هذا النشاط الرياضي، يمثّل منصة صحية ترفيهية تجمع أفراد العائلة، في أجواءٍ تنافسية ممتعة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة ممارسة الرياضة، واتباع نمط حياة صحي، يساعد على تعزيز القوة البدنية والذهنية للكبار والصغار.

وأضافت الجنيبي، أن الجزيرة تشجع الجميع على المشاركة في هذا الجريّ، وفي مختلف أنشطتها المجتمعية والرياضية على مدار العام، كونها وجهة صُممت لتكون مجمعاً ترفيهياً مميزاً.