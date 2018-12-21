مجتمعية شرطة الشارقة توعي بظاهرة السرقة بالحيلة

الشارقة 24:

واصلت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العمل في الحملة التوعوية "انتبه لا يصيدونك"، ضد ظاهرة السرقة بالحيلة، التي أطلقتها منذ فترة إدارات بشرطة الشارقة، في عدد من المناطق الساخنة، بهدف نشر المزيد من التوعية الأمنية، وتعزيز الأمن والأمان، وأن تكون الإمارات، من أفضل دول العالم، في تحقيق الأمن والسلامة.

وشارك في الحملة، النقيب حسين سليمان البلوشي مدير فرع الشراكات المجتمعية، والملازم أول محمد الشامسي مدير فرع الدوريات المجتمعية بالإنابة، وعدد من أفراد الإدارة.

وتعتبر هذه الحملة، إجراءً وقائياً، ومحوراً مهماً من محاور الوقاية من الجريمة، بالإضافة إلى دورها الرامي إلى التوعية والتثقيف في المجتمع، بهدف توفير ثقافة أمنية وقائية، ضد السلوكيات والظواهر السلبية، إلى جانب ضرورة تعاون أفراد المجتمع، واتخاذ كافة التدابير الوقائية، لحماية ممتلكاتهم من السرقة، من قبل ضعاف النفوس، بنشر الأمن والأمان، في كافة أرجاء الإمارة.

وتتضمن الحملة، أنشطة توعوية متنوعة، يتم من خلالها، توزيع المطويات على أفراد الجمهور باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، حول كيفية الحماية من مخاطر السرقة، بالإضافة إلى نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقيادة.

كما تضمنت الحملة، 8 إرشادات تجسد خط الأمان ضد السرقة، وتحافظ على الممتلكات من أصحاب النفوس الضعيفة، التي تسعى إلى استغلال إهمال البعض، في تحقيق مصالح غير سوية، ويتمثل ذلك، من خلال الحرص على عدم إظهار المقتنيات الثمينة أمام الغرباء، وعدم الاستماع لمن يتظاهر بإرشادك إلى وجود خلل ما بمركبتك، وتجنب إظهار الأموال التي بحوزتك أو التي تقوم بسحبها من البنك أمام المارة، وتجنب كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، والاحتفاظ بها في مكان آمن، إلى جانب الانتباه من ظاهرة البصق أو العطس على ثوبك، فقد تكون فريسة للسرقة.

كما دعت الحملة، إلى الحرص على عدم وضع الأموال والحقائب بجوار السائق، الأمر الذي قد يعرضها للسرقة بالحيلة، وتجنب وضع محفظة النقود في الجيب الخلفي للبنطلون، إلى جانب إبلاغ الشرطة فور الشك بوجود شيء يثير الاشتباه، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد أو ابتزاز، وذلك على الرقم 999 الخاص بالحالات الطارئة، والرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

وحثت شرطة الشارقة، المواطنين والمقيمين، على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة، أو غيرها من الظواهر السلبية، التي تقلق أمن وراحة المجتمع.