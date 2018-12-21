التفتيش الأمني بشرطة الشارقة ينفذ تدريباً ناجحاً

الشارقة 24:

نفذ قسم التفتيش الأمني"k9" بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة الشارقة، تدريباً عملياً ناجحاً، بمشاركة العديد من الفروع التابعة للقسم، بمنطقة الكهيف في الإمارة، بهدف تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح الرائد علي حسن النقبي رئيس قسم التفتيش الأمني بالإنابة، أن الهدف من التمرين هو تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، من خلال تعزيز الجاهزية، والاستعداد للتعامل مع كافة أنواع البلاغات، وضمان العمل بروح الفريق الواحد، والتدريب في أماكن مفتوحة بغرض تأقلم "الكلاب"، على مختلف أجواء العمل الأمني، وتغيير روتين العمل والتدريب لأفراد الفريق.

وتضمن التمرين، 4 سيناريوهات هي: مكافحة أعمال الشغب، والتعامل مع مهربي المواد المحظورة، والبحث والعثور على المتفجرات، واكتشاف الجثث المطمورة في المناطق الرملية.

وأضاف الرائد النقبي، أنه تم خلال التمرين، تلمس نقاط القوة، والنقاط التي تحتاج للتحسين، والتي تمت معالجتها من خلال مجريات التمرين، لضمان الوصول لأفضل النتائج، التي يمكن تحقيقها على أرض الواقع، والارتقاء بالعمل الشرطي، تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.