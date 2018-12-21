"سجايا" تُكرم المشاركات في مخيم آفاق القيادي الخامس

الشارقة 24:

بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، نظمت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس الخميس، حفلاً ختامياً لتكريم المشاركات في الدورة الخامسة من مخيم "آفاق القيادي"، الذي أقيم خلال الفترة من 15 - 20 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الذات.. من التقدير إلى التأثير".

كما شهد حفل الختام الذي أقيم في مقر سجايا فتيات الشارقة، كلٌ من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة اللواء سيف الزري، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة نورة النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة.

وكان المخيم الذي شاركت فيه 40 فتاة قيادية من منتسبات المؤسسة اللواتي تتراوح أعمارهن من 14 - 17 عاماً، شهد تنظيم ورش عمل متنوعة حول قيادة الذات، وفن التواصل مع الآخرين، فضلاً عن ورش التنمية الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس، انسجاماً مع شعار المخيم الذي جسد رؤية المؤسسة في تعزيز المهارات القيادية لدى الفتيات، وتقدير ما لديهن من مواهب، وأكد أن قيمة القيادة تتجلى في التأثير على الآخرين ومدهم بمصادر الإلهام، وأن التأثير فعل لا يمكن أن يقوم به سوى شخص يتحلى بتقدير عالٍ لذاته.

وفي كلمة لها خلال الحفل، أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بمخيم آفاق القيادي.

وقالت إن المخيم خرّج خلال الأربعة أعوام الماضية مجموعة من الفتيات القياديات المتميزات اللواتي نفخر بهن وبمشاركتهن في مثل هذه المخيمات المتميزة التي نؤمن بقيمتها وأهميتها، وبالأثر الإيجابي الذي تتركه في بناء أجيال وقادة المستقبل.

وأكدت معاليها أن الفتيات اللواتي شاركن في هذه الدورة من المخيم تمثل مثالاً يحتذى به وقدوة لكل بنات الإمارات، وهو ما يفرض عليهن مسؤولية كبيرة في العمل دائماً على تقديم صورة مشرفة للمجتمع الإماراتي في كل المحافل التي يشاركن بها.

وأضافت أنهن يمثلن عنصراً متميزاً يساعد في تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، وصولاً إلى تحقيق رؤية الشارقة ودولة الإمارات في بناء مجتمعٍ متماسك قادراً على النهوض بطموحات وتطلعات الدولة.

ومن جانبها قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي: "نسعى في سجايا فتيات الشارقة دائماً إلى توجيه منتسباتنا نحو الطريق الصحيح الذي يقودهن إلى تحقيق التميز والتأثير في مجتمعهن، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المخيمات والبرامج التدريبية التي تقام على مدار العام، بهدف تعزيز قيمة التسامح لديهن، ومساعدتهن على اكتشاف ما تمتلكه كل واحدة منهن من سمات خاصة، وتقدير ما لديهن من مواهب ومهارات، وصولاً إلى تقدير الآخرين وإتقان أصول التعامل مع الآخر بما يؤسس لشخصية قادرة على التأثير في مجتمعها".

وشهد المخيم تخصيص يوم للخدمة المجتمعية، بهدف تكريس قيم العمل الاجتماعي في نفوس الفتيات المشاركات، حيث تم توزيعهن على أربع مجموعات، ونفذت كل مجموعة مبادرة تطوعية إنسانية خاصة بها، تماشياً مع أهداف البرنامج الوطني للتسامح، وبرنامج الشارقة مدينة مراعية لكبار السن، وشمل برنامج يوم الخدمة المجتمعية، مبادرة "توزيع الطعام على العمال"، التي جاءت بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وجرى خلالها شراء طعام متنوع وتوزيعه على العمال في المنطقة المحيطة بمسجد النور.

ومن بين المبادرات الأخرى، مبادرة "زيارة المرضى"، التي زارت خلالها الفتيات المرضى في مستشفى القاسمي بالشارقة، حيث قدمن الدعم لهم وتمنياتهن الصادقة بالشفاء العاجل، وزيارة "المجلس الشعبي" في قلب الشارقة، التي أدارت فيها الفتيات حواراً مفتوحاً مع كبار السن مزج بين الماضي والحاضر.

كذلك اقيمت مبادرة أخرى قضت من خلالها المشاركات يوماً مع الحيوانات، اشتمل على العناية بالقطط والحيوانات الأليفة، وتوفير الطعام لها في مأوى القطط والكلاب بالشارقة.

وتضمن المخيم الذي جاء برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، رحلات تثقيفية وتعريفية لمجموعة من المواقع التراثية في قلب الشارقة، سعياً إلى تعميق الانتماء للوطن، وتعزيز الارتباط بالتاريخ والهوية، وشملت الزيارات كل من بيت النابودة، ومتحف الشارقة للخط العربي.

وفي بادرة تعكس قيم العطاء شاركت مجموعة من خريجات مخيم "آفاق القيادي"، اللواتي شاركن في الدورات الماضية، بالتطوع في دورة هذا العام من المخيم، حيث قمن ضمن لجنة العلاقات الخارجية بالعديد من الأدوار التنظيمية.