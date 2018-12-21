مجمع الأكاديميين بأكسفورد يمنح الليم لقب "البروفيسور الفخري"

الشارقة 24 – وام:

منح مجمع الأكاديميين بمدينة أكسفورد البريطانية، سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة لقب "البروفيسور الفخري" تقديراً لجهوده ومساهماته العلمية والإدارية والإنسانية خاصة في مجال التنمية المستدامة.

كما منحه المجمع الأكاديمي ميدالية سقراط بعد مشاركته المتميزة في المؤتمر الأوروبي للأعمال الذي أقيم في مدينة أكسفورد وإلقائه محاضرة بقاعة أكسفورد في بريطانيا، بحضور عدد كبير من الأكاديميين والباحثين من أكثر من عشرين دولة.

واعتبر سعادة الدكتور المهندس راشد الليم التكريم تكريماً لجهود إمارة الشارقة والدولة وعرفاناً بالدور القيادي المتميز في مجال التطوير والتعليم والتنمية المستدامة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتطوير التعليم والتدريب المستمر وتحقيق التنمية المستدامة وإعداد الكوادر القيادية في كافة المجالات وأهمها مجالات الطاقة والمياه.

وأوضح أن المبادرات التعليمية والبيئية والقيادية بإمارة الشارقة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة تحظى بدعم من القيادات الرشيدة وتشمل جميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي الداعم الرئيسي للتطوير وجودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة، كما كان لها الأثر الكبير وساهمت في تطوير واستحداث وإطلاق الكثير من المبادرات في مجال المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.