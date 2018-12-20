بلدية خورفكان تنجز مشروع تشجير ممشى وجبال استراحة سد الرفيصة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، عن إنجاز قسم الزراعة بالبلدية مشروع زراعة الممشى الموازي لاستراحة سد الرفيصة، أحدث متنزهات المدينة ومرافقها السياحية الواقعة بين أحضان الجبال.

وأكد القاضي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن المشروع يأتي ضمن الأعمال المكملة والتجميلية لمنطقة استراحة السد، نظراً لأهمية هذه البقعة الساحرة باعتبارها نقطة جذب سياحي متنامي، ومتنفس هام للأهالي وزوار خورفكان.

وأوضحت القاضي، أن الممشى الذي يمتد لنحو 1500 متر تقريباً وصولاً للقرية الجبلية الكائنة بالمنطقة، يعد إضافة حيوية للمتنزه وتم إنشاؤه في بشكل موازي للجبل الغربي لبحيرة السد، وتم رفد الممشى بنباتات الريحان والجهنمي، وأشجار الشوع، والنخيل، والسدر، والسمر.

ولفتت المهندسة فوزية القاضي إلى أن جهود البلدية في سبيل تعزيز جمالية تلك المنطقة، تشمل تشجير الجبال المحيطة بمنطقة الاستراحة والبحيرة المائية للسد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضافت القاضي، أن حاكم الشارقة يولي مسألة تشجير الجبال في عدد من المناطق، جل اهتمامه للمردود البيئي والجمالي المتوقع من وراء تحويلها لقامات خضراء تبعث الراحة على النفوس وتزيد من بهاء الطبيعة الخلابة للمدينة.

وأكدت القاضي، أن جهود البلدية في هذا السياق مستمرة على قدم وساق، وقد انتهت من زراعة عدد من الجبال في مناطق متفرقة من المدينة، منوهةً إلى زراعتها بأشجار السدر والسمر والدباي، مع رفدها بخطوط وشبكات الري اللازمة.

في السياق نفسه، تبذل البلدية ممثلة في قسم الزراعة، جهود كبيرة في تشجير الوصلة الرابطة بين الاستراحة وميدان وادي شي، والذي خضع بدوره لعمليات تطوير شملت زراعته، والمناطق المحيطة على جانبي طريق خورفكان.

ومن بين المناطق التي تكثف البلدية جهودها فيها خلال الوقت الراهن، أفادت المهندسة فوزية القاضي، أن منطقة البحيرات الاصطناعية بمدخل خورفكان تشهد أيضاً مشروعاً مماثل لتهيئة منطقة البساط الأخضر المحيط بالبحيرات الأربعة.

ونوهت إلى أن المساحة المقرر زراعتها تبلغ نحو 46 ألف متر مربع، وتتم زراعتها بالورود والنباتات وأشجار الزينة والعشب، وقد تم الانتهاء من المنطقة بإحدى البحيرات، وجار العمل بالثانية، كما تم زراعة الجبال المحيطة بالمدخل أيضاً بأشجار السدر والسمر والدباي.