شرطة الشارقة تعرض رسائل توعوية لرواد "الجمعية التعاونية"

الشارقة 24:

بدأت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية، بتوعية الجمهور بالقضايا الأمنية والاجتماعية والمرورية، من خلال شاشات عرض تم وضعها أمام رواد الجمعية.

وأكد المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن التوعية تجري عبر شاشات داخل الجمعية، لتعريف رواد الجمعية بسبل مكافحة الجرائم، وسقوط الأطفال من الشرفات، والتي تهدف إلى توعية أفراد توعية المجتمع، وخصوصاً أولياء الأمور باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتبعة داخل المنازل، وتعزيز السلامة العامة، والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب توعيتهم بخطر جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والعديد من البرامج التوعوية التي تطلقها شرطة الشارقة.