"روّاد" تبحث "الخطة الاستراتيجية" وتعتمد توسعة المقر الرئيسي

الشارقة 24:

ناقش الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، "روّاد"، حزمة من القضايا والمقترحات والمبادرات والأفكار التي من شأنها الاستمرار في نهج الارتقاء بريادة الأعمال، واطلع المجتمعون على نتائج إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمؤسسة "روّاد"، وتم اعتماد توسعة مقر المؤسسة في مركز إكسبو الشارقة، كما ناقش المجتمعون مشروع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، واطلعوا على مشاركات المؤسسة في الفعاليات، ووجهوا بتعزيز الترويج لخدمات المؤسسة للوصول لأكبر شريحة من روّاد الأعمال المواطنين، ودراسة إمكانية فتح نافذة لتقديم عدد من خدمات المؤسسة في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأكد سعادة سلطان بن هده السويدي، رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، "روّاد"، الحرص دوماً على طرح مختلف الأفكار والمقترحات والمبادرات في الاجتماعات واللقاءات، التي تتحول إلى عملية عصف ذهني تنتج أفكاراً ومبادرات قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في "روّاد"، تنسجم مع طموحات وأحلام الشباب الإماراتيين في عالم ريادة الأعمال.

وتابع السويدي: "تطرقنا في الاجتماع إلى العديد من القضايا والمقترحات في ظل حرصنا على تحقيق أعلى مستويات التميز والإبداع، بما يتناغم مع خطة وأجندة المؤسسة وطموحات روّاد الأعمال، فهم عماد ريادة الأعمال في المستقبل القريب، وأحلامهم ومبادراتهم مهمة جداً، ومن واجبنا دعمهم، وتوفير بيئة مناسبة لهم ولمشاريعهم، ونحن بدورنا نؤمن بالإمكانيات الإبداعية لشباب الإمارات، ونعمل على توفير مختلف أشكال الدعم والمساعدة".

وأكد حمد المحمود، مدير مؤسسة "روّاد"، أن مؤسسة روّاد تقدم خدمات متنوعة مثل برنامج التمويل، وتقديم الخدمات الاستشارية في مختلف مجالات ريادة الأعمال، ودعم المشاريع، بالإضافة إلى التدريب وتطوير الأعمال، بما يسهم في الارتقاء بقدرات الشباب الإماراتي الطامح إلى تحقيق مكانة مرموقة في عالم ريادة الأعمال.

وأوضح أن "روّاد": "حققت نجاحات عديدة، ونجحت في ترجمة أهدافها على أرض الواقع من خلال الشباب الإماراتي الطموح والمجتهد، حيث بتنا نرى مشاريع ريادية في مختلف المجالات، يديرها وينفذها ويعمل عليها شباب مواطنون بكل ثقة وجدية واجتهاد، ومن خلال تلك المشاريع نجد الترجمة الحقيقية لتوجهات حكومة إمارة الشارقة، التي تستند إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تركز على تطوير الإنسان والارتقاء بكفاءاته".