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محمد بن حميد القاسمي: "مسح دخل إنفاق الأسرة" يلبي تطلعات القيادة

  • الخميس 20, ديسمبر 2018 في 3:57 م
صرح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، أن مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في معرفة الأحوال المعيشية للأسرة.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:
 
أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، أن مسح إنفاق ودخل الأسرة من المسوح الأساسية التي تساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، والوقوف على رفاهية المجتمع، وتعطي أنماط إنفاق الأسر ودخلها تصوراً دقيقاً لمستويات المعيشة لمجتمع الدراسة.
 
جاء ذلك خلال تصريحه لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح الخميس، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومدراء عموم المراكز الإحصائية في الدولة، في قاعة مئوية الإمارات "2071" في إمارة دبي، للكشف عن مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019.
 
وأضاف مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "يسرنا في الدائرة دعم منظومة العمل الإحصائي على مستوى الدولة، والمشاركة الفعالة في مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019".