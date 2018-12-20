محمد بن حميد القاسمي: "مسح دخل إنفاق الأسرة" يلبي تطلعات القيادة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، أن مسح إنفاق ودخل الأسرة من المسوح الأساسية التي تساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، والوقوف على رفاهية المجتمع، وتعطي أنماط إنفاق الأسر ودخلها تصوراً دقيقاً لمستويات المعيشة لمجتمع الدراسة.

جاء ذلك خلال تصريحه لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح الخميس، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومدراء عموم المراكز الإحصائية في الدولة، في قاعة مئوية الإمارات "2071" في إمارة دبي، للكشف عن مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019.

وأضاف مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "يسرنا في الدائرة دعم منظومة العمل الإحصائي على مستوى الدولة، والمشاركة الفعالة في مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019".