ولي عهد الشارقة يكرم رعاة وشركاء ووفود مخيم الأمل الـ 29

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن الدعم اللا محدود والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ساهم في تعزيز دور مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجهودها في تطوير خدماتها لهذه الفئة، التي تجد من سموه كل العناية والاهتمام.

جاء ذلك خلال تشريف سموه، صباح الخميس، حفل تكريم الرعاة والداعمين والوفود المشاركة واللجان المنظمة، لمخيم الأمل التاسع والعشرين، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت شعار "فلنتحدث حول الإعاقة"، في أرض المخيم بالمدينة.

وأثنى سمو ولي العهد على عمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجهودها المميزة منذ عقود، في رعاية وتأهيل وتدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة، بمختلف درجاتهم ومستوياتهم، مما يشكل جزءاً رئيساً من استراتيجية إمارة الشارقة في التنمية المستدامة وتوفير كل ما من شأنه دعم المجتمع والارتقاء به، عبر رعاية الأسرة وأفرادها، كونها مدينة عالمية صديقة للسن.

ولفت سموه إلى النجاح الذي لازم مخيم الأمل لهذا العام، حيث يبرز شعاره أهمية مواصلة الجهود لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من مختلف الجهات، مما يثمر عن مزيد من الإجراءات والتطبيقات التي تدعم هذه الفئة وتعمل على ترقية مقدراتها والاستفادة من كافة جهودها، لإبراز تطورهم على كافة المستويات النفسية، والمجتمعية والمهارية، والسلوكية وغيرها.

وقدم سمو ولي عهد الشارقة، الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الداعمة والراعية لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بشكل عام، ومخيم الأمل التاسع والعشرين بوجه خاص، مؤكداً سموه أن تضافر كافة قطاعات المجتمع، ودعمها، سيعمل على تحقيق الأهداف المرجوة التي يسعى الجميع لتحقيقها.

وكان حفل التكريم قد بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعده ألقت المتطوعة عائشة محمد هزيم السويدي، كلمة المدينة، وثمنت فيها الرعاية الكريمة والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم شريحة المعاقين وضرورة الاهتمام بهم وتوجيه العناية الخاصة لهم، والعمل على دمجهم في المجتمع وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على تأدية واجباتهم تجاه الوطن والإنسانية، وهو ما تعمل عليه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأشارت في كلمتها إلى أن الهدف من إقامة مخيم الأمل هو إسعاد الأطفال من ذوي الإعاقة، والكشف عن مواهبهم، والتعبير عما يختزنونه من طاقات، إلى جانب أن المخيم مناسبة مهمة لتسليط الضوء على قضية تمسّ حياة ومستقبل الأشخاص من ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى إن مضمون شعار مخيم الأمل الحالي "فلنتحدث حول الإعاقة" ليس القصد منه التوعية بالإعاقة فحسب، بل هو دعوة لجعل موضوع الإعاقة حاضراً ومطروحاً بصورة مستمرة.

من جانبها قدمت فضيلة الحداد من وفد مملكة البحرين، في كلمة الوفود المشاركة، الشكر والتقدير إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على جهودها الكبيرة في إقامة المخيم، مشيرةً إلى نجاحه في تحقيق أهدافه في إسعاد الأطفال المشاركين من مختلف الدول، بتنوع أنشطته وفعالياته.

وأكد الطالب عمر طارق الراشد من وفد دولة الكويت، فخره مع زملائه بالمشاركة في مخيم الأمل هذا العام، مشيراً إلى استفادتهم الكبيرة من المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات بالمخيم، وممارسة العديد من المهارات وتطويرها، إلى جانب التعرف على الآخرين من الدول المختلفة.

بعدها تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتكريم شركاء المدينة، وهم شرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة فرع العين، والرعاة الرئيسيين وهم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وجمعية الشارقة التعاونية، ومجموعة شركات جيبكا، والرعاة الفرعيين وهم مجلس الشارقة الرياضي، ومصرف الشارقة الإسلامي، والشركاء الإعلاميين وهم مؤسسة الشارقة للإعلام، ومؤسسة دبي للإعلام.

كما تفضل سموه بتكريم الوفود المشاركة في المخيم، وهم: الجمهورية التركية، ومملكة بوتان، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تكريم المتطوعين من لجان المخيم.

حضر حفل التكريم كل من: الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومنى عبد الكريم اليافعي مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وعدد من المسؤولين في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ورؤساء وفود الدول المشاركة وأولياء أمور الطلبة.