مرشدات الشارقة يشاركن في تحدي "سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية"

الشارقة 24:

كُرّمت فتيات مفوضية مرشدات الشارقة، خلال مشاركتهن في تحدي "سبينس دبي 92" للدرجات الهوائية، الذي اختتمت فعالياته، مؤخراً، استهدف المبتدئين في ركوب الدراجات.

وشارك في التحدي 7 مرشدات ومرشدات متقدمات تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاماً، واللاتي خضن على مدار الثلاثة أشهر الماضية تدريبات مكثفة حول فنون قيادة الدراجات الهوائية، بهدف تعزيز قدراتهن البدنية والجسدية، لتهيئتهن للمشاركة في الحدث، وإثبات قدراتهن ومهاراتهن المختلفة.

وعقدت المفوضية برنامج التدريب في شهر أكتوبر الماضي، تحت مسمى فريق الدراجات "نادي الرحالة"، حيث قام مجموعة من الخبراء المحترفين بتعليم الفتيات على قيادة الدراجات الهوائية، ورفع خبراتهن من مستوى المبتدئين إلى مستوى المحترفين، كما تعرفوا على تعليمات وقواعد وشروط القيادة الآمنة للدراجات، بالإضافة إلى الضوابط وما يجب فعله أثناء قيادة الدراجات، ضمن أماكن مخصصة لهذا الغرض.

وخلال الدورة، تم تعريف المشاركات بالقوانين والشروط المطلوب تحقيقها للمشاركة في تحدي الدراجات الهوائية، مثل عدد الكيلومترات المطلوب قطعها والمدة الزمنية، كما وانخرطت الفتيات في العديد من التدريبات الجسدية المتخصصة، التي قمنا من خلالها بتحدي أنفسهن وتحسين قدراتهن، بالإضافة إلى دفعهن إلى رفع مستوى طموحاتهن والسعي لتحقيقها.

وفي هذا الشأن، لفتت شيخة الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة، إلى أن مشاركة الفتيات في تحدي الدراجات الهوائية، يأتي في إطار رؤية المفوضية الساعية إلى تعزيز حس المنافسة والمسؤولية بين الفتيات المشاركات، ومساعدتهن لتحقيق التوازن الحقيقي في حياتهن بما يساعد تحسين النمو العقلي والجسدي لهن.

وأضافت الشامسي، أن تنظيم البرنامج التدريبي لمدة 3أشهر متتالية، يعكس مدى أهمية تأهيل الفتيات بشكل صحيح قبل خوضهن أي تحديات أو مسابقات مستقبلية، ورفع مستوى قدراتهن البدنية والجسدية ليكن مؤهلات لخوض مثل هذه التحديات، إلى جانب فتح الفرصة أمامهن للتواصل الاجتماعي وفتح أبواب صداقة جديدة توسع قاعدة علاقاتهن الاجتماعية وتفتح أمامهن المزيد من أبواب المعرفة والخبرة.