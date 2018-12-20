120 حصة دراسية للاعبي نادي مليحة الثقافي في المناهج التعليمية

الشارقة 24:





اختتم نادي مليحة الثقافي الرياضي برنامجه لتقوية اللاعبين في كافة المناهج التعليمية، عبر تقديم اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية في النادي، وعلى مدى شهر كامل، مجموعة دروس تقوية لمنتسبي النادي في كافة المراحل الدراسية، بمعدل 120حصة دراسية.

حيث شهدت دروس التقوية في مرحلتها الأولى إقبالاً لافتاً من الطلاب، وتجاوباً من أولياء الأمور، مؤكدين أهمية استمرار المبادرة من أجل وصول أبناءهم إلى أعلى النسب والدرجات لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة.

وأكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، حرص النادي من خلال رؤيته على الاهتمام باللاعب المنتسب للنادي في كافة الرياضات ليكون متفوقاً في المجال التعليمي.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي إلى أن اللجنة الثقافية نجحت في تلبية حاجات الطلاب، وذلك بهدف تطوير قدراتهم العلمية والمعرفية الخاصة بالمنهج الدراسي، وإكساب الطالب مهارات التعامل مع الورقة الإمتحانية.

ولفت الكتبي إلى أن دروس التقوية يقدمها أساتذة متخصصون في مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء.