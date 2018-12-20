"أولياء أمور دبا الحصن" يُكرم متطوعي عام 2018

الشارقة 24:





أشاد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، بكافة الجهود التي قدمها المتطوعون في كافة الفعاليات التربوية التي نفذها المجلس خلال عام 2018.

وأشار رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، إلى أهمية أدوارهم في نجاح منظومة عمل المجلس لخدمة الميدان التربوي في مدينة دبا الحصن.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمه مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة والتعليم، وكرم فيه المتعاونين والشخصيات المجتمعية الفاعلة لأنشطة وبرامج المجلس خلال عام 2018.

حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى محمد راشد رشود رئيس المجلس، كلمة أشاد فيها بمشاركة المتطوعين في أنشطة المجلس التربوية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، معرباً عن تقديره لكافة مبادرات المجلس، الداعمة لتطوير وتحديت آليات العمل المدرسي.

حضر حفل التكريم أعضاء المجلس، وهم: أحمد راشد الهنداسي، وعبد الله محمد الريامي، وعلي محفوظ خميس، وحسن محمد صقروه، وعذراء سالم تميم، ومريم راشد المعمري، وموزة مسعود العواني.