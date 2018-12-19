"الشارقة للقرآن الكريم" تكرم 58 "حافظاً"

الشارقة 24 – وام:

نظمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بمقرها في مدينة الشارقة حفلها السنوي لتكريم الحفاظ مع نهاية عام 2018، حيث بلغ عدد الحفاظ في مختلف مراكزها المنتشرة في ربوع إمارة الشارقة أكثر من 58 حافظاً أتموا حفظ القرآن الكريم كاملاً.

شهد حفل التكريم سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وعبد الله خليفة بن يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعمر علي الشامسي مدير المؤسسة، بجانب حضور المكرمين وعدد من المنتسبين لحلقات المؤسسة، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وجرى خلال الحفل تكريم المنتسبين لحلقات مؤسسة القرآن الكريم والسنة في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة من الذين حصلوا على شهادة الحافظ وأتموا حفظ القرآن الكريم كاملاً.