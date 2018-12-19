فتحي عفانة: سعيد بالمشاركة في المهرجان الرياضي العمالي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

عبر المهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، الراعية الذهبية للمهرجان الرياضي العمالي الثاني، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المهرجان العمالي للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع هيئة تطوير معايير العمل.

وأضاف عفانة لـ "الشارقة 24" أن شركة فاست تشارك هذا العام بفريقين الأول لكرة القدم والثاني في رياضة الكريكيت، متمنياً أن تحقق الفرق المشاركة النتائج المرجوة والمتوقعة منها.

وفي ختام حديثه تمنى عفانة، التوفيق لجميع الفرق والمؤسسات المشاركة في المهرجان، موجهاً الشكر لهيئة تطوير معايير العمل ومجلس الشارقة الرياضي.