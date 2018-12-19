طارق الخنبشي: "المهرجان العمالي" ملتقى لمختلف الجنسيات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





أعرب طارق سالم الخنبشي مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، عن سعادته بأن تكون "ريتش تارجت" شريكة في تنظيم النسخة الثانية لمهرجان العمال الرياضي في الشارقة، متمنياً أن تكون الشركة عند حسن ظن وثقة هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، لإخراج البطولة في أفضل صورة، من خلال العمل التنظيمي المنوط بنا في شركة ريتش تارجت، حيث بدأنا في التحضيرات اللازمة منذ شهور وهدفنا الأول والأخير من التعاون مع هيئة معايير العمل في الشارقة، تقديم عمل مميز يرضينا جميعاً ويسهم في تطوير الرياضة كوسيلة للتعارف من خلال البطولة التي يحتشد للمشاركة فيها آلاف الرياضيين كنوع من كسر روتين العمل اليومي، ولتحقيق مزيد من التعاون بين العاملين في مختلف الشركات والمؤسسات في الدولة.

وأضاف الخنبشي، لـ "الشارقة 24": "لن تكون البطولة حكراً على المشاركين في بطولات كرة القدم والسلة والطائرة والكريكيت والهوكي فقط بل ستكون ملتقى لمختلف الشعوب والجنسيات من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة، كما سيتم خلال البطولة إقامة مناطق خاصة بـ "المشجعين" والتي ستتوفر فيها مجموعة من الألعاب المصاحبة للفعاليات، وتم تجهيزها بحيث تكون قادرة على استقطاب عائلات المشاركين في البطولات، بهدف تمكينهم من قضاء لحظات ممتعة مع ذويهم، كما سنقوم بتوفير كافة متطلبات مناطق المشجعين، من حيث تزويدها بالألعاب الخاصة بالأطفال، والتي يتولى الإشراف عليها عدد من المدربين، والذين سيقدمون مجموعة من الحصص التدريبية الخاصة بتعليم كرم القدم، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية، كما ستتضمن هذه المناطق ألعاباً فردية مثل تنس الطاولة، وغيرها" .