"تطوير معايير العمل" بالشارقة تكشف عن تفاصيل المهرجان الرياضي العمالي 2

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

كشفت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة عن تفاصيل النسخة الثانية من المهرجان الرياضي العمالي، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة "ريتش تارجت" للخدمات والتعهدات الرياضية، والذي سينطلق في 28 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر مارس من عام 2019، حيث ستقام المباريات كل يوم جمعة في المتنزه الوطني بالشارقة، مقابل مطار الشارقة الدولي، على فترتين من الثامنة وحتى الحادية عشر صباحاً، ومن الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، لتتنافس خلاله الفرق العمالية التي وصل عددها في كرة القدم والسلة إلى 25 فريقاً، أما في الكريكت إلى 35 فريقاً، و12 في كرة الطائرة، و18 في الهوكي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الهيئة، اليوم الأربعاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وسعادة العميد خليفة المري مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والمهندس فتحي عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، وطارق سالم الخنبشي مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، وعمار حسن آل علي، مفتش عمل رئيسي في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسط توقعات بأن تحظى النسخة الثانية بإقبال ومشاركة عالية من مختلف فئات العمال وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة.