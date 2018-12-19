عيسى الحزامي: المهرجان العمالي الرياضي له أبعاد إنسانية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن مهرجان الشارقة الرياضي العمالي أكبر من أنه مهرجان رياضي وانما يعكس بعداً إنسانياً، وهو التسامح في عملية التعامل الإنساني، بين جميع الشعوب حول العالم.

وأضاف الحزامي أن النظرة الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعكس أهمية سموه في الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ومن ضمنها فئة العمال التي تستحق كل تقدير واهتمام من الجميع.

وأشاد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، بجهود هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة الكبيرة في عملية تنظيم المهرجان العمالي الرياضي، متمنياً أن تنعكس هذه البطولة على مستوى وسلوك العمال المشاركين، وأن تكون دافعاً محفزاً لهم في عملهم.