سالم القصير: حاكم الشارقة يحثنا على ضرورة نشر ثقافة التسامح

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز البيئة العمالية والنهوض بها، أعلنت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، يوم الأربعاء، تنظيمها المهرجان الرياضي العمالي الثاني في إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة ريتش تارجت للخدمات الرياضية، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في 28 ديسمبر 2018 حتى 30 مارس 2019، في مواقع مختلفة من الإمارة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن اليوم تم الإعلان عن تفاصيل المهرجان الثاني الرياضي للعمال الذي جاء بتوجيهات كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي حثنا على ضرورة نشر ثقافة التسامح والسلام بين كافة شرائح المجتمع، وصيانة حقوق الجميع.

وأضاف القصير، أن إقامة المهرجان الرياضي العمالي، يعكس وجه الشارقة المشرق، ويؤكد على مدى حرصها في المحافظة على حقوق العمال، خصوصاً مع إعلان القيادة الرشيدة أن عام 2019 عاماً للتسامح.

وأشار رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إلى أن تجربة العام الماضي كان لها المنفعة الكبيرة، حيث رأينا أن هناك إقبال كبير من قبل مختلف المؤسسات الحكومية لذلك سعينا هذا العام إلى توسعة نسبة المشاركة وامتداد فترته إلى نهاية شهر مارس من العام الجديد.