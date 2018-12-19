حاكم الشارقة يطلّع على جهود اليونسكو في دعم اللغة العربية

الشارقة 24 - راشد حمدان:

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتورة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، مساء الثلاثاء، بمقر المنظمة، وذلك على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة الألكسو -الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، في دورتها الثانية.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة الأحاديث الودية مع مديرة اليونسكو، في المجالات ذات الشأن العلمي والثقافي، واطلع سموه من مديرة اليونسكو على أنشطة المنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ومن ضمنها احتفالات المنظمة باليوم العالمي للغة العربية.

وقدم سموه شكره لمنظمة اليونسكو والقائمين عليها على حفاوة الاستقبال، وإتاحة الفرصة لإقامة فعاليات الجائزة بمقر المنظمة.

حضر اللقاء معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والسفير الأستاذ الدكتور إبراهيم البلوي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في اليونسكو، وسعادة السفير عبد الله علي مصبح النعيمي مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة في اليونسكو، وسعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، ومحمد إسماعيل السهلاوي نائب سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، وندى الناشف مساعدة مدير عام منظمة اليونسكو.