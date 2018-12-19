سلطان القاسمي يكرم الفائزين بجائزة "الشارقة للدراسات اللغوية"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجمع اللغة العربية بالشارقة، أن جائزة الألكسو-الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها الثانية بلغت منزلة عالية، وأصبحت لها مكانتها بين الجوائز العالمية التي تُعنى بالدراسات اللغوية والمعجمية الجادة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل انطلاق الدورة الثانية من جائزة الألكسو-الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، والذي أقيم مساء الثلاثاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس، ويأتي تزامناً مع احتفالات منظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية.

وأكد سموه في مستهل كلمته، أن اللقاء يتم من جديد في هذا اليوم المجيد، اليوم العالمي للغة العربية، في رحاب هذه المنظمة العريقة في خدمة العلم والثقافة والتربية، منظمة اليونسكو.

وتوجه سموه في البداية إلى إدارة المنظمة والفريق العامل معها بالشكر الجزيل، والثناء الجميل على إتاحة هذه الفرصة لإجراء حفل التكريم في هذه الربوع الثقافية العلمية، كما توجه بالشكر الوافر أيضاً لمندوبية المملكة العربية السعودية، ومندوبية دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الطيبة المباركة في إنجاح هذه الفعالية.

وقدم سموه شكره إلى اللجنة العلمية لجائزة الألكسو الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، والتي اجتهدت في عملية فرز البحوث التي تقدم بها أصحابها إلى الجائزة وتحكيمها وتحديد أسماء الفائزين بها.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى أن الجائزة في دورتها الثانية قد بلغت منزلة عالية، وأصبحت لها اليوم مكانتها بين الجوائز العالمية التي تعنى بالدراسات اللغوية والمعجمية الجادة، وقد شهدت هذه الدورة إقبالاً عظيماً وتنافساً كبيراً بين الباحثين المترشحين للجائزة، حيث بلغ عدد البحوث المترشحة 102، كلها في صميم الدراسات العلمية الجادة والرصينة في مختلف الفروع الخاصة باللغة والمعجم، وهذا يدل على غزارة الإنتاج المعرفي لأبنائنا الباحثين في شتى أقطار العالم.

وهنأ سموه الفائزين بجوائز الدورة الثانية بقوله: "نحن اليوم هنا للتكريم والعرفان، والشكر والتحفيز، نقول للمجتهد لقد أبليت بلاءً حسناً، ونقول للفائز لقد أحسنت ونلت قصب السبق، ومن سنن الله في الكون أن كل من يبذل قصارى جهده في العمل الصحيح فإنه يتميز ويتألق ويقطف ثمرات النجاح، فهنيئاً للفائزين في هذه الدورة، ومزيداً من النجاح للمجتهدين في المستقبل إن شاء الله".

وحول مشروع المعجم التاريخي للغة العربية أضاف سموه: "أود أن أغتنم فرصة وجودنا في هذا المنبر الثقافي العالمي، منظمة اليونسكو، ومع هذه القامات العلمية واللغوية من شتى الأقطار، لأعلن لجميع محبي اللغة العربية وعشاقها بأن المعجم التاريخي للغة العربية الذي يشرف عليه كبار علماء اللغة العربية، والهيئة الإدارية في اتحاد المجامع اللغوية العلمية بالقاهرة، هو في طريقه ليرى النور في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى، وما كان حلماً بعيداً، يصبح قريباً واقعاً ملموساً بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهود جميع المخلصين العاملين على إنجاز المشروع".

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى أهم الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والذي يحظى بالإشراف ومتابعة تفاصيله التنفيذية من قبل سموه، وهي كالتالي:

أولاً: تم إنشاء مدونة اللغة الحاسوبية المنتقاة بعناية، وهي تضم ما يزيد على عشرين ألف مجلد "أكثر من مليار كلمة"، وهي جاهزة ومعالجة حاسوبياً وقابلة للبحث.

ثانياً: تم توفير وتجهيز جميع المستلزمات المادية الخاصة بالمشروع "المخدمّات-السيرفرات والمنصات الرقمية وغيرها".

ثالثاً: تم إنشاء اللجان العلمية في تسع دول عربية، بالتعاون مع المجامع اللغوية المختلفة في تلك الدول.

وتابع سموه: "في العام المقبل 2019 بإذن الله، سيبدأ الشروع الفعلي في التحرير المعجمي، وهذا بتوفيق الله تعالى ميسور، لأننا انتهينا فعلياً من وضع الأساسات التي يقوم عليها المشروع، خصوصاً ونحن نؤرخ في مشروعنا هذا، ليس لفترة زمنية قصيرة، وإنما نؤرخ لسبعة عشر قرناً، ولجميع الألفاظ الخاصة باللغة العربية في جميع العصور، ابتداءً من العصر الجاهلي إلى عصرنا الحالي، علاوة على البحث في النقوش القديمة والبحث في النظائر من اللغات السامية".

واختتم سموه كلمته بقوله: "لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الوافر لجميع العاملين في الحقل العلمي الواسع الكبير، من أعضاء اتحاد المجامع العربية وكل المنضوين تحت مظلته من العلماء والباحثين والمجتهدين، وإلى أبنائي العاملين في مجمع اللغة العربية بالشارقة، على جهود التنسيق والمتابعة الحثيثة، وإن شاء الله جل شأنه، سنلتقي في المستقبل، ونعلن عن نتائج المشروع، ونبارك للجميع إنجاز مشروع الأمة الذي يحمل تاريخها وذاكرتها الثقافية واللغوية والأدبية".

لتبدأ بعدها فعاليات تكريم الفائزين بجائزة الألكسو-الشارقة للدّراسات اللغوية والمعجميّة، في دورتها الثانية، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في باريس، حيث تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتكريم الفائزين في الفئات المختلفة، وفاز بالمركز الأول عن فئة الدراسات اللغوية، الدكتور حسين السوداني عن كتابه بعنوان "أصول التّفكير الدّلاليّ عند العرب من اللزوم المنطقي إلى الاستدلال البلاغي"، وفاز بالمركز الثاني عن نفس الفئة، الدكتور عز الدين المجدوب، عن كتابه بعنوان "مفاهيم دلالية ولسانية لوصف العربية".

وعن فئة الدراسات المعجمية، فاز الدكتور عبد العلي الودغيري عن كتابه بعنوان "العربيات المغتربات: قاموس تأثيلي وتاريخي للألفاظ الفرنسية ذات الأصل العربي أو المعرب (ج 1 وج2)"، وفاز بالمركز الثاني عن نفس الفئة الأستاذ أيمن الطيب أحمد بن نجي عن كتابه "ترتيب الوحدات المعجميّة المركبة في المعجم العربيّ المعاصر: معالجة لغويّة حاسوبيّة".

كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتقديم الدرع التذكارية لجائزة الألكسو–الشارقة لكل من السفير الأستاذ الدكتور إبراهيم البلوي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في اليونسكو، وسعادة السفير عبد الله علي مصبح النعيمي، مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة في اليونسكو، وندى الناشف مساعدة مدير عام منظمة اليونسكو، تقديراً لجهودهم في إنجاح فعاليات جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها الثانية.

وقدم حفل التكريم الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، معرفاً بجهود الفائزين ومؤلفاتهم وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة.

والجدير بالذكر أن جائزة الألكسو –الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، تهدف إلى تشجيع الباحثين والمهتمين على توجيه نشاطهم الفكري والبحثي إلى المواضيع التي تهمّ مستقبل اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها، من خلال دعم البحث والإنتاج الفكري في مجال الدراسات اللغوية والمعجمية، وإبراز الجوانب المعرفية المتعلقة باللغة العربية في إطار رصين وذي قيمة مضافة.

حضر حفل التكريم إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، ومحمد إسماعيل السهلاوي نائب سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، ونخبة من علماء اللغة العربية وكبار مسؤولي المجامع اللغوية والعلمية ومراكز اللغة العربية في الوطن العربي.