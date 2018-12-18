"التثقيف الصحي بالشارقة" تُكرّم المشاركين في "القضاء على الجوع"

الشارقة 24:





أقامت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حفلاً لتكريم الأطفال الذين شاركوا في مسابقة الرسم العالمية، التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تحت شعار "القضاء على الجوع".

كما كرّمت إدارة التثقيف الصحي خلال الحفل الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كل من مراكز الناشئة ومفوضية مرشدات الشارقة ومراكز الأطفال، وذلك تقديراً للدعم والتسهيلات التي قدموها لإنجاح المبادرة.

وحضر حفل التكريم سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وممثلي الجهات المكرّمة وعدد من مؤسسات الإمارة، إلى جانب حشد من ذوي الأطفال الذين شاركوا في المسابقة التي نظمتها الإدارة بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي يحتفل به العالم في 16 أكتوبر من كل عام، والأطفال أنفسهم.

وقالت سعادة إيمان راشد في كلمة لها خلال الحفل: "إن رسومات أطفالنا جاءت مُعبّرة بعفوية متناهية عن واقع حال دولتنا، الرائدة في مجال العطاء والتضامن والعمل الإنساني على المستوى العالمي، وكدولة لم ولن تتخلى يوماً عن جهودها في مكافحة الجوع، والتزاماتها نحو إغاثة الشعوب التي تُعاني نقص الغذاء، أو عن دعم مبادرات الأمن الغذائي، وذلك سيراً على خطى الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

وأضافت إيمان راشد: "غنيٌ عن القول إن الجوع وانعدام الأمن الغذائي، لهما تبعات إنسانية ومجتمعية واقتصادية على الصحة والقدرة على التعلم ومعدلات الرفاهية، وهو ما يدفعنا لوضع لمستنا في هذا الجانب، ولكن هذه المرة بأنامل الأطفال"، لافتة إلى أن هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات الإدارة في "عام زايد الخير"، التي جاءت ترجمة لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ولتضاف إلى مساهمات دولتنا على صعيد شحذ الجهود الدولية وصياغة رؤية عالمية لسد الفجوة الغذائية المتزايدة في كافة أرجاء المعمورة.

وأعربت مديرة إدارة التثقيف الصحي في ختام كلمتها، عن شكرها للفنانين الصغار وتقديرها لجهودهم ولمشاركتهم بهذه الرسومات التي عكست براءة قلوبهم البيضاء ونظرتهم المتفائلة تجاه قضايا العالم من حولهم، وكذلك اعتزازهم بوطنهم الإمارات، كما أعربت عن شكر الإدارة للجهات التي دعمت هذه المبادرة وقدمت جميع التسهيلات لإنجاحها.

وكرّمت الإدارة خلال الحفل ثلاثة من المنتسبين إلى مركز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وهم الطفلة جواهر إبراهيم خلفان الذخيري التي حازت على المركز الأول، والطفلة علياء إبراهيم خلفان الذخيري التي حازت على المرتبة الثانية، والطفل محمد طارق محمد الذي حاز على المرتبة الثالثة.

وكانت إدارة التثقيف الصحي تسلّمت 85 رسماً من أطفال الإمارة، تضمّنت أفكاراً إبداعية متنوعة، وتم تشكيل لجنة لتقييم هذه الأعمال، حيث تم اختيار 10 رسومات من بينها وتسليمها لمنظمة (الفاو). وقد تمحورت فكرة مسابقة هذا العام حول شعار "القضاء على الجوع"، وذلك بهدف تشجيع الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً، على استخدام مخيلتهم وتصميم ملصق يُوضح فكرتهم عن القضاء على الجوع.