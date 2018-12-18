شرطة الشارقة تصدر تصريح القيادة في المناطق الصحراوية

الشارقة 24:

في خطوة الأولى من نوعها، أصدرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الثلاثاء، أول تصريح لقيادة المركبة في المناطق الصحراوية، بعد إخضاع المتقدمين للاختبارات العملية، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة.

وجرت الاختبارات بمنطقة الكهيف بالشارقة، بحضور العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، ونائبه العقيد الدكتور علي بالزود، والمقدم ماجد النعيمي رئيس قسم ترخيص السائقين بشرطة الشارقة، وعدد من ضباط الأختصاص، ومشرفي دورة القيادة في المناطق الصحراوية بمعهد الشارقة للسياقة.

ورحب العقيد الناعور بالمتقدمين للاختبارات، وحثهم على التقيد بالإجراءات الصحيحة التي تعلموها من مدربيهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرتادي المناطق الصحراوية، مؤكداً أن برامج الدورة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور وإسعاد المتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد المقدم ماجد النعيمي، رئيس قسم ترخيص السائقين بشرطة الشارقة، أن إصدار تصريح القيادة في المناطق الصحراوية، الخاص بالشركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات في البر والسفاري بإمارة الشارقة، يأتي بهدف تعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على أرواح الأسر، والعائلات من محبي ارتياد المناطق البرية.

وأشار النعيمي، إلى أن من متطلبات الحصول على رخصة القيادة الصحراوية، حصول المتدرب على رخصة قيادة صادرة من داخل الدولة، أو رخصة قيادة دولية صادرة من مدة لا تقل عن ستة أشهر، واجتياز برنامج القيادة الخاص بمعهد الشارقة للسياقة، يتلقى من خلاله منهاجاً خاصاً للتدريب على القيادة على أيدي مدربين أكفاء ومتخصصين بالقيادة في المناطق الصحراوية.

وأوضح أن التدريب يشمل التدريب بشقيه النظري والعملي في المعهد بتدريب المتقدمين، القيادة بين الكثبان الرملية، وكيفية التعامل مع المركبة في حال علقت في الرمال، بطرق فنية وعلمية بحتة.

و أكد المقدم ماجد النعيمي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، بشكل مستمر على تحقيق الريادة والتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأجل رفاهية المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.