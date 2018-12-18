"الشؤون الصحية" بـ "استشاري الشارقة" تطلع على جهود "البيئة والمحميات"

الشارقة 24:

استقبلت سعادة هنا سيف السويديـ عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، في مقر الهيئة، وفد لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برئاسة عائشة البيرق رئيسة اللجنة.

وتأتي الزيارة في سياق التحضير للجنة لمناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة وإعداد محاور المناقشة، بعد الاطلاع على كافة الأعمال المنفذة من قبل الهيئة بهدف إدراجها في الجلسة المقبلة للمجلس والمخصصة لمناقشة الهيئة.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، خلال الاجتماع حرص الهيئة على التعاون مع المجلس الاستشاري لتعزيز دورها في وضع السياسات المناسبة للتوعية ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية بمختلف أشكالها.

وقدمت السويدي عرضاً موجزاً عن كافة أعمال الهيئة والتعريف بالمراسيم والقرارات الصادرة وبالمحميات الطبيعية التي تشرف عليها الهيئة. وجهودها في مختلف المشاريع الحالية والمستقبلية، وحرص الهيئة بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تحقيق الاستدامة في كافة المجالات.

بدورها، أكدت عائشة البيرق رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الاستشاري، حرص المجلس من خلال خطته الاستراتيجية على التواصل مع كافة الجهات والدوائر الحكومية والاطلاع على أدوارها.

وفي ختام الزيارة، قامت هنا السويدي باصطحاب أعضاء الوفد بزيارة إلى الحديقة الإسلامية، وأطلعتهم على العديد من مشاريع الهيئة بهدف مواصلة الارتقاء بجهودها في مجال حماية التنوع البيئي والبيولوجي في إمارة الشارقة.