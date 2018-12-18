بلدية الشارقة تستضيف اجتماع "المجموعة الوطنية" للقياسات الإشعاعية

الشارقة 24:

استضافت بلدية مدينة الشارقة، الاجتماع السابع لمجموعة العمل الوطنية للقياسات الإشعاعية البيئية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تم تشكيلها من الجنة الوطنية للوقاية من الإشعاعات، لتوحيد جهود كل الجهات الاتحادية والمحلية المنتسبة وتعزيز البنية التحتية للكوادر الوطنية وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالحماية من الإشعاع، لاختيار التدابير المناسبة لحماية الافراد والبيئة.

وناقش الاجتماع مقترح خطة بحث وطني خاص بالإشعاع، يتضمن بيانات عن المشروع، ومبررات المشروع، ومسؤوليات المجموعة المخصصة للمشروع والإطار الزمني، والمتطلبات الفنية مثل الخبراء والاجهزة.

وأكدت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، أن استقبال الوفد يأتي في إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال المعدات والأجهزة المتطورة لديها، والعمل في المختبرات منذ استلام العينات وصولاً إلى استخراج النتائج، وتشديد الرقابة من قبل البلدية، مشيرة إلى أن الوفد الزائر قام عقب الاجتماع بالاطلاع على دور المختبرات المركزية لخدمة الدور التحليلي في إمارة الشارقة.

وأوضحت أن لبلدية مدينة الشارقة دور مهم على المستوى الدولي، فإدارة المختبرات المركزية في البلدية من أوائل الجهات المختصة في الدولة التي انضمت إلى شبكة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمختبرات التحليلية، وبناء على اجتماعاتها الدورية تم حضور الاجتماع التنسيقي الخامس عشر التابع لشبكة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي استضافته الأردن في أكتوبر الماضي لمناقشة نتائج اختبار الكفاءة.