"تنفيذي الشارقة" يبحث مقترحات تنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وذلك صباح الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، واعتمد فيها بعض القرارات، وذلك تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة، في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

وهنأ المجلس منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، من الضباط الذين تمت ترقيتهم وفقاً للمرسوم رقم 48 لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبارك المجلس للمترقين من ضباط شرطة الشارقة، مثمناً جهودهم الكبيرة في القيام بواجباتهم، وداعياً إياهم إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير مستويات الأداء والخدمات المقدمة.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ودائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون وتحقيق الشراكة الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات التراكمية التي تمتلكها الهيئة في مجال الوثائق والأرشفة، حيث سيتم تدريب موظفي بلدية عجمان على عدد من المهارات الخاصة بتخصصات الهيئة، كما تهدف المذكرة إلى تبادل البحوث والدراسات الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير خدمات المتعاملين، وتنسيق مجالات العمل المشترك والتدريب والمبادرات التطويرية، وتبسيط الإجراءات والتنسيق في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك، لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات الخاصة التي قدمتها دائرة الموارد البشرية، وأشار سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، إلى أن المقترحات تضمنت عدداً من البنود والمواد الخاصة بتنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات في الإمارة، والتي ستعمل على تعزيز استقرار الكوادر الوظيفية ودعمها، مما يسهم في تطوير مستويات العمل وبذل مزيد من الجهود، وتطوير الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة الشارقة، والارتقاء بها.

وضمن ما استجد من أعمال، اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2018م، الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن نقل وتعيين مدير لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.