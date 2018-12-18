سالم بن عبد الرحمن يشهد الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، والتي نظمها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وجامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، وجمعية حماية اللغة العربية، ومجمع اللغة العربية بالشارقة، ومبادرة لغتي، وجمعية المعلمين، وإدارة خدمات المدينة الجامعية، وذلك صباح الثلاثاء بمسرح الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم، بعدها رحب الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، في كلمته بالحضور، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، على وجه الخصوص، في الجهود والمبادرات الرائدة للحفاظ على اللغة العربية.

وثمّن النعيمي جهود صاحب السمو حاكم الشارقة، في خدمة اللغة العربية وإسهامات سموه غير المسبوقة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية للحفاظ عليها، مشيراً إلى إنشاء سموه للعديد من المؤسسات المتخصصة لحماية اللغة العربية، ورعاية سموه للعديد من الندوات والمؤتمرات التي تنظمها جامعة الشارقة، في إطار البحث في اللغة العربية ودورها الحضاري وأهمية المحافظة عليها.

وألقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ورئيسة المجلس الاستشاري للغة العربية بدولة الإمارات، كلمة قدمت فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على جهود سموه الكبيرة في الثقافة بكل أشكالها، والمحافظة على اللغة العربية وتطوير محتواها ودعم وتعزيز مختلف المبادرات الرامية الى الارتقاء باللغة العربية.

وأضافت أن اللغة تعد مرآة المجتمع، ووسيلة التواصل بين الناس، وأداة التعبير عن حاجات ورغبات الإنسان، واللغة أيضاً عماد الثقافة، وبها نكتسب المعرفة، ونحفظها وننقلها عبر الأجيال.

وأكدت أن لغة الضاد، هي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة، ومن أقدم اللغات وأوسعها انتشاراً، إذ تشير التقديرات إلى أن المتحدثين باللغة العربية يبلغ عددهم أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم، وتتوقع الإحصاءات أن يتحدث بها عام 2050 نحو 647 مليون نسمة كلغة أولى، بما يشكل نسبة 6.94 في المائة من عدد سكان العالم.

من جانبه ألقى الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، كلمة الجهة المنظمة، وقدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، راعي الحفل، على دعم سموه المستمر لاحتفالية اليوم العالمي للغة العربية كل عام.

وتحدث الدكتور عيسى الحمادي في كلمته عن جهود دولة الإمارات في رعاية مبادرات اللغة العربية، السباقة والمتميزة، في النهوض باللغة العربية وذلك سعياً لتحقيق "رؤية الإمارات 2021" والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مقر امتياز في اللغة العربية، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، من خلال حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى الحفاظ على اللغة العربية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تتمثل في العديد من البرامج والفعاليات والجوائز، والتي تبوأت من خلالها الإمارات مكانة مرموقة في مقدمة الدول، وذلك في إطار الجهود الرامية للنهوض باللغة العربية وإعادة هيبتها ومكانتها التاريخية في مجال العلوم والمعرفة والتواصل الحضاري.

كما قدم الحمادي الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه المستمر للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وعلى إيلاء اللغة العربية جل اهتمامه وخلاصة اعتزازه، وأشار إلى أن الشارقة تحتضن اليوم العديد من المؤسسات المتنوعة في مجال اللغة العربية وتتجلى جهودها على المستوى العالمي في "جَائِزَةُ الْأَلِكْسُو- الشَّارِقَةُ لِلدِّرَاسَاتِ اللُّغَوِيَّةِ وَالْمُعْجَمِيَّةِ"، والتي ينظمها مجمع اللغة العربية بالشارقة؛ حَيْثُ يتم تَتْوِيجُ الْفَائِزِينَ بِهَا فِي الْاحْتِفَالِيَّةِ بِالْيُونِسْكُو، برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأعلن مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة خلال كلمته، عن الإصدارات الجديدة لهذا العام 2018، والتي نفذها المركز انطلاقاً من مقره في الشارقة، على المستوى الإقليمي لدول الخليج هذا العام، والتي تناولت تطوير محتوى واستراتيجيات مناهج وطرق تدريس وتعليم وتعلم في اللغة العربية.

كما تابع الحضور عرضًا طلابياً بعنوان "لغتي" من أداء طالبات مدرسة العقد الفريد بدبا الحصن، وهي أنشودة خاصة من مبادرة لغتي بالشارقة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2018م.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً خاصاً بعنوان "حكاية اليوم العالمي للغة العربية"، قدمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، حكى قصة إعلان يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً للغة العربية يتم الاحتفال به.

وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، في ختام حفل الافتتاح بتكريم الجهات المتعاونة، والمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقدم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، درع الاحتفالية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الحفل، تسلمه بالنيابة عن سموه، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي.

كما قدم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، درعاً تذكارية للشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، لحضوره وتشريفه الاحتفال.

وكان الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، قد تجول قبيل حضوره في المعرض المصاحب لفعالية الاحتفال، والذي تضمن مجموعة كبيرة من إصدارات المركز التربوي للغة العربية لدول مجلس التعاون الخليجي بالشارقة، من الكتب التربوية في تدريس وتوجيه اللغة العربية لمختلف المراحل الدراسية.

ويأتي تنظيم الاحتفالية السنوي في إطار توجيهات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، والخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية "أرابيا"، وتلبية لتطلعات القيادات الرشيدة نحو تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بما يليق بمكانة اللغة العربية، ومدلولاتها الحضارية، تحت شعار "اللغة العربية والشباب".

حضر الاحتفالية كل من، سعادة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وسعادة خالد بطي الهاجري مدير المدينة الجامعية، وسعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، وبدرية آل علي مديرة مبادرة لغتي، وصلاح الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، وأعضاء المجلس الاستشاري للغة العربية بدولة الإمارات، وعدد كبير من المسؤولين والمختصين والمهتمين باللغة العربية، وأساتذة الجامعات، والمعلمين.