أمناء "الشارقة للعمل التطوعي" يبحث نتائج "المرحلة الـ 1"

الشارقة 24:

عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي اجتماعه الدوري الـ 79 للاطلاع، لمناقشة عدد من نتائج أعمال المرحلة الأولى من الدورة الـ 16، وذلك برئاسة سعادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، رئيس مجلس الأمناء؛ وبحضور سعادة جاسم محمد الحمادي، أمين عام الجائزة؛ وأعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع أعضاء المجلس على سير العمل للمرحلة الأولى من الدورة الحالية للنسخة الـ 16؛ وما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج في المشاركات الجارية، كما اعتمد المجلس أجندة ملتقى الشارقة للعمل التطوعي الأول، والمزمع انعقاده في الـ 21 من يناير في 2019م، إلى جانب الاطلاع على نتائج العمل في مبادرة نتطوع لأجل الشارقة، وهي مسابقة مخصصة للمؤسسات التي تطرح أفضل مبادرة تطوعية في شهر ديسمبر الجاري.

كما ناقش المجلس طلب تعديل قرار امتيازات الرعاة، بحيث يتم تصنيفهم وفق نظام الفئات مع المميزات المخصصة لكل فئة.

التطوع.. يجسد قيم التعايش

ورحب سعادة جاسم محمد الحمادي، أمين عام الجائزة؛ بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، مشيراً إلى أن المبادرة الكريمة تعزز وترسخ القيمة النبيلة.

وأكد أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ أن البرامج لهذا العام؛ أتت انسجاماً مع روح العطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 عام زايد.