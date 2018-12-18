فروع "سيدات الشارقة" تُكرم موظفاتها المتميزات خلال حفلها السنوي

الشارقة 24:

كرمت إدارة فروع نادي سيدات الشارقة، خلال حفلها السنوي، الذي أقامته، مؤخراً، في فندق ريكسوس باب البحر بمدينة رأس الخيمة، مجموعة من الموظفات المتميزات، ضمن 16 جائزة تشمل الإبداع الوظيفي، ومهارات التفاعل وجودة الأداء.

وتهدف الفروع إلى تكريم الموظفات وفرق العمل المتميّزة، وتقدير خدماتهن وإسهاماتهن في تطوير الأداء المؤسسي للفروع، وتوفير بيئة تنافسية إبداعية بين الموظفات، من أجل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الفروع، وتعزيز شعور الولاء والانتماء لديهن بما يحقق أعلى معدلات الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي.

حضر الحفل كل من آمنة الشناصي مدير إدارة فروع نادي سيدات الشارقة، ومديرات الفروع في المنطقتين الشرقية والوسطى، إلى جانب جميع موظفات الإدارة والفروع العشرة، وممثلين عن الرعاة وشركاء فروع نادي سيدات الشارقة.

وفي هذا الصدد، ذكرت آمنة الشناصي، أن تكريم الموظفات المتميزات يأتي ضمن استراتيجية فروع نادي سيدات الشارقة، بتقدير الإنجازات المثمرة، والأداء المتميز باعتبار أن الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية، وأن هذا التكريم سيسهم في تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وتحفيز الموظفات لتبني الأفكار البناءة التي تصب في تطوير العمل.

وأضافت الشناصي: "نسعى في كل عام إلى توسيع نطاق الجوائز والفئات، تأكيداً منا على دور كل موظفة وعاملة في فروع نادي سيدات الشارقة، وتكريماً لجهودهن وعملهن الدؤوب في تقديم أفضل الخدمات لزائرات النادي، لدورهن في إنجاح رؤية وتوجهات فروع النادي، لتسجل من أفضل وأهم الوجهات التي تستهدف المرأة وطفلها على مستوى إمارة الشارقة، وتوفر لهم خدمات رياضية وترفيهية وتثقيفية على مدار العام".

وذكرت مريم عبد الله رئيس قسم الموارد البشرية والمالية، أنه نسعى من خلال تنظيم الحفل سنوياً، إلى فتح قنوات التواصل بين الموظفات والمسؤولين المباشرين باعتباره جزءاً من العملية الإدارية وتقوية العلاقة الوظيفية بينهم، ودفع الموظفات نحو تقديم أفضل ما لديهن من أعمالهن اليومية، بما يرتقي بمستوى أداء الفروع ويعزز البيئة التنافسية ويحقق أهداف واستراتيجية الفروع العشرة.

وتضمنت فئات الجوائز، جائزة الموظف المتميز، وجائزة الموظف المساند بامتياز، وجائزة القسم الأفضل في الأداء، وجائزة المرفق الأكثر تحقيقاً للمبيعات، وجائزة المدير الأفضل في الأداء، وجائزة الفرع الأفضل في الأداء، وجائزة أفضل فكرة إبداعية، وجائزة أفضل فعالية مبتكرة، وجائزة أجمل زي، وجائزة الفرع الأكثر تفاعلاً، وجائزة أفضل موهبة، وجائزة الموظف المتعاون مع الإدارة، وجائزة الممرضة الأفضل في الأداء، وجائزة النجم الصاعد، و جائزة التميز في خدمة العملاء، وجائزة التقدير والثناء، كما تم تكريم عدد 127 لفئة التقدير والثناء وهم الذين أكملوا أكثر من 10 سنوات في الفروع.