إنشاء مجلس للمدارس الخاصة بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

أعلن سعادة الدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، عن إنشاء مجلس للمدارس الخاصة سيتم تحديد أعضائه بعد الاطلاع على السير الذاتية لمديري ومديرات المدارس.

ونوه إلى أن المجلس سيكون بإشراف من سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مشدداً على أن المجلس سيصبح حلقة الوصل بين الهيئة والمدارس ما يعطي فرصة للتحسين والتطوير على أن يتم تجديد ثلث أعضائه بشكل سنوي لضمان تدفق الأفكار الجديدة واستمرارية العطاء المتجدد، معتبراً التواصل وسيلة فاعلة لتفادي الثغرات وكل مدرسة ستقدم معلومات عن أدائها على مدار السنة.

ورهن سعادة الدكتور عمرو عبد الحميد نجاح الخطط التطويرية بوجود إدارات مدرسية فاعلة ومؤمنة إضافة إلى معلمين مؤثرين يريدون الارتقاء والتطور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع مجموعة من إدارات المدارس الخاصة وملاكها على مستوى الإمارة، بحضور سعادة الدكتور عمرو عبد الحميد وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي وعلي الحوسني.

وكشف سعادة الدكتور عمرو عبد الحميد عن إجراء استبيان باللغتين العربية والإنجليزية سيتم توزيعه على الجميع لرصد احتياجاتهم فيما يتعلق بالورش التطويرية والدورات، منوهاً إلى أن الهيئات التدريسية ستخضع لدورات تدريبية وفقاً لحاجتها لإعطاء المدرسين فرصة للتطور داخل المدرسة وخارجها من خلال هذه الدورات والورش.

وشدد على أن عمل الهيئة سيكون داعماً للمدارس الخاصة بالمتابعة والتوجيه وتنفيذ البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأداء وسيكون هناك متابعة ومراجعة من جانب خبراء تربويين تم انتقاؤهم وفق معايير دقيقة سيبدأ عملهم ميدانياً مطلع الفصل الدراسي الثاني، وسيعمل الجميع يداً بيد بشفافية ووضوح.

وأشار إلى أن هذا العام لن يشهد تقييماً بمفهومه لكن سيكون هناك مباشرة للعمل في مسألة التطوير والتحسين حيث ستخضع المدارس لدورات التطوير المستمر وسيتم إجراء التقييم الداخلي العام المقبل من قبل الهيئة.

وكشف عبد الحميد عن إجراء تقييم خارجي للمدارس من قبل لجنة خبراء عالمية كل ثلاث سنوات إلى جانب التقييم الداخلي المستمر الذي سيساعد المدارس على تلمس احتياجاتها ومساندتها في سد هذه الاحتياجات.

من جانبها، ثمنت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي الدور والجهد الكبير الذي بذله مجلس الشارقة للتعليم، مشيرة إلى أنها زارت 8 مدارس لأهمية الاستماع إلى نبض الميدان وتتبع الأحوال ورصدها على أرض الواقع وإيجاد قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع من أجل الارتقاء بالتعليم وخدمة العملية التعليمية.

وأكدت أن الخبراء سيعملون على زيارة المدارس وبحث احتياجاتها والعمل على تحديد احتياجات كل مؤسسة تعليمية للتطور والتحسن حيث ينبغي أن تحظى المدارس بالتطوير المطلوب الذي يرتكز على الإبداع وإثارة روح التحدي والابتكار، وتطوير الإدارات المدرسية وإعداد المعلم الشامل.

من جهته، أوضح علي الحوسني أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص ستعمل جاهدة بكافة السبل لدعم المدارس الخاصة التي تعد رافداً أساسياً من روافد مسيرة التعليم الذي توليه القيادة الرشيدة جل عنايتها واهتمامها، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير آليات التحسين بما يحقق نتائج أفضل تنعكس على أداء المدارس وترفع من مستوى الأداء، لافتاً إلى أن الهيئة ستقدم الدعم للمدارس وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، داعياً إلى أهمية العمل على الارتقاء المعرفي في العملية التعليمية.