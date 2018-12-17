المقدم اليماحي: 97.2 %نسبة الشعور بالأمان في خورفكان في 2017

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

كشف المقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، عن جملة من إنجازات المركز ومؤشرات الأداء خلال العامين الماضي والجاري.

وأكد اليماحي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش الملتقى الإعلامي الثاني لإدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن المركز نجح في تحقيق نسبة شعور بالأمان في المدينة خلال العام الماضي تعادل 97.2%.

وأضاف أن نسبة رضا المتعاملين مع المركز خلال 2017، ووفقاً لدراسة أجراها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بلغت 98.8%، وهي النسبة الأعلى على مستوى إمارة الشارقة.

وعن متوسط نسبة رضا الموظفين والعاملين بالمركز، قال اليماحي أنها شهدت قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 88% خلال العام الماضي، إلى 94% خلال العام الجاري.

ولفت اليماحي إلى تحقيق نسبة استجابة كبيرة لحالات الطوارئ والتي بلغت نحو 4.20 دقيقة عنه في العام الماضي من 2017 والتي كانت نسبة سرعة الاستجابة فيها 5 دقائق.

وحول جهود مركز شرطة خورفكان الشامل في الصلح بين المتخاصمين في القضايا المالية فقد بلغت نسبة الاسترداد المالي نتيجة الصلح بين الأطراف نحو 7 مليون و852 ألفاً و225 درهماً، أما عن نسبة الصلح في البلاغات الجنائية فقد بلغت 52%.

وفي الختام أشار المقدم وليد خميس اليماحي إلى حصول مركز شرطة خورفكان الشامل على عدة جوائز خلال الفترة الأخيرة، من بينها جائزة ثاني أفضل مركز شرطة على مستوى الدولة في الدورة الرابعة لجائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.