العقيد الحمودي: شرطة الشرقية حريصة على تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أكد العقيد علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة، إن إدارته حريصة كل الحرص على تدعيم وتعزيز أواصر التعاون مع وسائل الإعلام كافة.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش الملتقى الإعلامي الثاني للإدارة والذي نُظم الإثنين بمقرها في خورفكان، إن وسائل الإعلام شريك هام ومحوري للأجهزة الشرطية، نحرص على دعمها للقيام برسالتها وتحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع، وذلك انطلاقاً من نهج الشفافية الراسخ في القيادة العامة لشرطة الشارقة ووزارة الداخلية.

وأوضح أن الملتقى الذي يعقد للعام الثاني على التوالي هدف إلى إطلاع ممثلي وسائل الإعلام على أبرز إنجازات إدارة شرطة المنطقة الشرقية خلال الفترة الأخيرة، وأحدث التقنيات والوسائل المستخدمة في عمل إداراتها المختلفة.

وأشار الحمودي إلى تسليط الضوء على أبرز المؤشرات الوطنية والاستراتيجية التي حققتها الإدارة خلال العامين الماضي والجاري، مؤكداً حرص الإدارة على الاستمرارية والعمل بدأب لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في الشارقة وعموم الدولة.