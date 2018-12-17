شرطة المنطقة الشرقية تنظم الملتقى الإعلامي الثاني

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أكد العقيد علي محمد الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أهمية الإعلام كشريك استراتيجي هام للقيادة العامة، ودعم جهودها في مختلف المجالات، وتحقيق رسالتها الأمنية الهادفة.

جاء ذلك، خلال الملتقى الإعلامي الثاني الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين في مقرها بخورفكان، بحضور المقدم جمعة علي الغاوي نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ، والمقدم راشد سيف الزعابي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل، والمقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، والنقيب أحمد حمد الحمادي مدير فرع الصحافة والنشر بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، ورؤساء الأقسام ومدراء الأفرع بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وعدد من وسائل الإعلام المختلفة بالدولة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة وتمكينهم من التعرف عن قرب على عمل الأجهزة الشرطية واطلاعهم على المنجزات التي حققتها شرطة المنطقة الشرقية، في مختلف المجالات الأمنية والمرورية والمجتمعية خلال العام الجاري، ونشر التوعية وثقافة احترام القانون وترسيخ قيم التفاعل والمشاركة الإيجابية في محاربة الجريمة والتصدي للظواهر السلبية بمختلف أنواعها.

وتضمنت أعمال الملتقى عرض تقرير شمل مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وما تحقق من إنجازات على مستوى شرطة المنطقة الشرقية في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان، والوصول إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية، وعكس التقرير ما تحقق من نتائج تنافسية مميزة بمحاوره المتعددة الأمنية والمرورية والخدمية والمجتمعية.

بدأ الملتقى بعرض المؤشرات الاستراتيجية في ظل نسبة الشعور بالأمان التي تحققت خلال العام الماضي بنحو 96% لإدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمبادرات الداعمة لها لتحقيق مؤشرات أعلى مع نهاية العام الجاري 2018.

ومن أبرز أنواع الجرائم المقلقة التي تطرق لها الملتقى الإعلامي جرائم القتل العمد والاعتداء والسرقات، وفيما يتعلق بمعدل الجرائم بشكل عام على مستوى المنطقة فقد سجلت نسبة الجرائم الجنائية انخفاضاً كبيراً في مؤشراتها، فخلال السنتين الماضيتين والعام الجاري لم تقع أي جريمة قتل سوى واحدة وجاءت نتيجة الاعتداء المفضي إلى الموت.

وعلى المستوى المروري انخفضت أعداد الوفيات خلال العام الجاري عنه في الأعوام الماضية، حيث بلغت الوفيات خلال العام 2018 نحو (3) وفيات، فيما سجلت الوفيات خلال العام الماضي 2017 نحو (7) وفيات.

وسلط الملتقى الضوء على تجربة مركز شرطة خورفكان الشامل كأحد المراكز المتميزة بشرطة الشارقة، والتي حققت مؤشرات ايجابية كبيرة سعت من خلال إلى الاستمرار في تميزها ونهجها لتحقيق تطلعات وزارة الداخلية على وجه العموم وشرطة الشارقة على وجه الخصوص، ومنها تحقيق نسبة استجابة كبيرة لحالات الطوارئ والتي بلغت نحو 4.20 دقيقة عنه في العام الماضي من 2017 والتي كانت نسبة سرعة الاستجابة فيها 5 دقائق بفضل المبادرات التي تحققت في شأنها منها المبادرات الأمنية لضبط الطرق، وتعزيز الأمن كمبادرة "إسناد" ومبادرة "الأجاويد"، إلى جانب تعزيز جهود الدوريات الأمنية وتفعيل الدوريات بالمركز، لتغطية ودعم الجهود الامنية المختلفة.

وحول جهود مركز شرطة خورفكان الشامل في الصلح بين المتخاصمين في القضايا المالية، فقد بلغت نسبة الاسترداد المالي نتيجة الصلح بين الأطراف نحو 7 مليون و852 ألفاً و225 درهماً، أما عن نسبة الصلح في البلاغات الجنائية فقد بلغت 52%.

كما قدم المركز العديد من المبادرات والتي كان لها أبلغ الأثر في تحقيق مؤشرات شرطة المنطقة الشرقية من حيث تعزيز الأمن والأمان ومنها مبادرة منطقتي آمنة، ومبادرة ليلكم نهارنا، ومبادرة سجل الحي السكني، ومبادرة الشركاء وغيرها من المبادرات الفاعلة.

ومن ثم قام العقيد علي الكي الحمودي باصطحاب الإعلاميين بجولة في أقسام وأفرع الإدارة بدأت من غرفة العمليات، حيث تم إطلاع الإعلاميين على نظام عمل الغرفة والخدمات التي تقدمها للجمهور وآلية تلقي الشكاوى والبلاغات وتغطية مواقع الحوادث، إلى جانب منصة تلقي شكاوى وبلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة للتعامل الفوري والآمن معهم، ثم انتقلت الجولة إلى قسم المرور والدوريات حيث اطلع المشاركون على أنشطة القسم، وبعد ذلك انتقل المشاركون إلى قسم ترخيص الآليات والسائقين، حيث تعرفوا على المهام التي يضطلع بها والخدمات التي يقدمها للجمهور.

وفي ختام الملتقى عبر مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لوسائل الإعلام التي تعد شريكاً فاعلاً في دعم جهودها وإبرازها بالشكل الأمثل، والمساهمة الفاعلة في تحقيق نتائجها من خلال منابرها الاعلامية التي تصل إلى كافة شرائح المجتمع، ووجه الشكر والتقدير إلى القيادة الشرطية وما تقدمه من دعم وحرصها على توفير كل ما تتطلبه من موارد وإمكانيات لتحقيق أجندتها وأهدافها الاستراتيجية.