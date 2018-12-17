عيسى الحزامي يدعو إلى إشاعة المحبة في عام التسامح

الشارقة 24:

أكد سعادة عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ورئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، أن التسامح هو أصل التعامل الإنساني، ومعدن الأخلاق والممارسات، بين جميع الشعوب حول العالم.

ولفت سعادته، في تصريح بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، إلى أن الرؤية الحكيمة التي دعت إلى تخصيص العام المقبل للتسامح، تمتلك نظرة تستشرف المستقبل، وتمهد الطريق نحو الارتقاء بمسيرة التنمية الحضارية.

وأضاف سعادة أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن هذا العام يأتي انسجاماً مع عام زايد، فهو امتداد لمنظومة من القيم والمبادئ التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس جميع أبناء هذا الوطن، باعتبار التسامح قيمة أساسية وضرورية لبناء المجتمعات، وتدعيم قواعد الاستقرار بين الدول والشعوب حول العالم.

وأوضح سعادته، أن هذه المناسبة تدعونا جميعاً لمضاعفة الجهود، وتأكيد الدور الذي تلعبه مختلف الجهات الحكومية في الدولة، لإشاعة روح التسامح والمحبة والإخاء، والاستفادة من هذا الغرس الإنساني، لتعميق هذا المبدأ النبيل في نفوس جميع أبناء الوطن.

وتابع سعادة الحزامي، أن نهج التسامح والمحبة والعطاء، هو جسر أصيل يربط أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم بأسره، ويعكس منظومة الأخلاق التي يتسم بها الشعب، لتكون بمثابة نقطة التلاقي الأساسية مع مختلف شعوب العالم، ولغة مثالية يتحدث بها إلى العالم وثقافاته، ضمن بيئة مفعمة بالإيجابية والانفتاح قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل ونبذ التطرف والعداء وتقبل الآخر، ما يرسّخ أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمضي كلّ عام في إطلاق رسالة نبيل وسامية، إقليمياً ودولياً.