خالد القاسمي: التسامح هو العنوان الأبرز في الإمارات

الشارقة 24:

أكد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أنه لطالما كان التسامح هو العنوان الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مستمدّاً قيم التسامح من ديننا الحنيف، وموروثات الآباء والأجداد، الذين غرسوه في نفوس أبنائهم، وبالتالي كانت دولة الإمارات السبّاقة إلى تفعيل قيم وسلوك التسامح، عبر الجهود التي قادتها لجعله هماً أممياً، يتجاوز الأعراق والأديان.

وأضاف الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، في تصريح بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 عاماً للتسامح في الدولة، أن دولة الإمارات باحتضانها أكثر من مئتي جنسية، غدت أحد النماذج التي تعكس ثقافة وإرث الدولة، حكومة وشعباً، وترسخ مدلولات التعامل الحضاري والإنساني، إذ دأبت على تعزيز هذه القيمة الإنسانية العظيمة التي تعتبر من أسمى فضائل المجتمعات المدنية، التي تقوم على التعددية والتنوع، بما يسهم في خلق نموذج إنساني قوامه التسامح، باعتباره سلوكاً حضارياً، يولد مع الإنسان بشكل فطري، فالتسامح هو العنوان الإماراتي، الذي يرسخ مفردات التواصل، والتفاهم، والحوار الحضاري، الذي يحقق الإثراء الفكري، ويرسخ القيم الأخلاقية والمجتمعية النبيلة بين الناس.