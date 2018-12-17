راشد المحيان: عام التسامح إرساء لرؤية مؤسس الدولة

الشارقة 24:

أكد راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019م عاماً للتسامح، يكرس رؤية ومنهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه بأن بناء الدولة الحديثة، لا يقوم إلا على قيم التسامح والإنسانية، وأن من ركائز الحضارة، التمسك بالقيم النبيلة .

وأشار المحيان، إلى أن صفة التسامح هي إحدى السمات البارزة لمجتمع الإمارات، مؤكداً أنه ليس أدل على هذه الصفة، من عدد الجاليات المقيمة أرض الإمارات، وتعتبر الإمارات وطنها الثاني .

وأوضح المحيان، أن العام المقبل، يشكل منصة هامة للأجيال ولطلبة المدارس وللميدان التربوي، للتعريف بهذه القيمة العظيمة، لتظل عنواناً للحاضر والمستقبل، وما تحمله من إرث استقر في وجدان الإمارات، وازدهر مع بناء دولة الإمارات العربية المتحدة.