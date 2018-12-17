رئيس بلدي الذيد: الإمارات تواصل غرس القيم النبيلة في عام التسامح

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل رؤيتها في احترام ثقافات الآخرين، وإيمانها بالقيم الإنسانية النبيلة، من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019م عاماً للتسامح .

وأوضح سعادته، أن الإمارات بقيادتها الرشيدة، حرصت خلال عامي الخير وزايد، على مواصلة إعلاء القيم العليا وغرسها، في الإمارات والعالم، بنشر ثقافة التسامح.

ولفت سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، إلى أن تخصيص العام المقبل، لتأكيد مبدأ التسامح الإنساني النبيل، يأتي ليكرس مكانة الإمارات، بأنها دولة التسامح، وأنها تسطر لنفسها المكان المستحق، كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش مع الآخرين.