"أسرية الشرقية" تنظم حفلها السنوي لتكريم شركائها

الشارقة 24:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، وعدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية، كرّمت إدارة مراكز التنمية الأسرية "فروع المنطقة الشرقية"، الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لها لعام 2018م، في فندق ميريديان العقة – الفجيرة.

وأكدت سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة المراكز بالشارقة، في كلمة ألقتها بالإنابة عنها عائشة المر مدير إدارة مراكز خورفكان، أهمية التكاتف لتعزيز العمل المشترك، والذي يأتي تأكيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم الدعم المطلوب.

ودعت سعادتها، إلى تذليل كل الصعاب والاستثمار في الطاقات، لتحقيق أهداف إدارة المراكز، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لكل فرد على أرض هذا الوطن، وذلك بإيجاد آليات مناسبة لتنسيق التعاون المشترك، وتوجهت بالشكر لجميع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين، من دوائر ومؤسسات وجهات إعلامية وأفراد .

وكان الإعلامي عبد الله أحمد، قد أكد خلال كلمته في الحفل، أن دور مراكز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية، يكتمل بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، لتحقيق رسالتها ورؤيتها التي تتمثل ببناء أسري متماسك ومستقر.

وفي الختام، كرم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي المؤسسات والأفراد المشاركة في الحفل.