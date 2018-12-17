أشغال الشارقة تنجز مسكناً جديداً لإمام مسجد "الزبير" بخورفكان

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، أعمال الإنشاء الخاصة بمسكن جديد رديف لمسجد عبد الله بن الزبير، بمنطقة المديفي في مدينة خورفكان، بتكلفة نصف مليون درهم، أعلن عن ذلك المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، مشيداً بالدعم الكبير الذي يلقاه أئمة المساجد من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على تأمين الحياة الكريمة لهم، عبر عدة مكرمات على عدة مستويات، منها المسكن الكريم والتكفل بدراسة وتعليم أبناء الأئمة.

ويأتي المشروع ضمن الخطة التنموية لدائرة الأشغال العامة بالشارقة، لتلبية احتياجات المجالس البلدية، وتأمين السكن الملائم للأئمة والمؤذنين.

وتفصيلاً، أوضح بن يعروف أن المسكن الجديد لإمام مسجد عبد الله بن الزبير، يمتد على مساحة 204 أمتار مربعة، ويتألف من ثلاث غرف نوم، ومجلس لاستقبال الضيوف، وشرفة مع غرف دورات المياه، والخدمات، وخزان مياه أرضي، كما تم تمديد أعمال الكهرباء والمياه إلى المبنى.