بلدية الشارقة تكرّم موظفاً لتميزه بخدمة المتعاملين

الشارقة 24:

كرّم سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، في مبنى البلدية الرئيسي صباح الإثنين، الموظف محمد سليم من إدارة الخدمات العامة، لتميزه خلال العام الجاري، وجهوده المبذولة في أداء عمله وحرصه على تأدية واجباته المنوطة به بكل تفانٍ وإخلاص، وثناء المتعاملين عليه ودوره معهم.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على تحفيز موظفيها على الإبداع في عملهم والارتقاء بأدائهم المهني ومهاراتهم الشخصية والقيادية بما يحقق تطلعات البلدية في الوصول إلى أعلى مراتب التميز في كافة خدماتها وأعمالها.

وأضاف أن النهج الذي تسير عليه البلدية يوّلد دائماً حب العمل وتعزيز المسؤولية والانتماء للمؤسسة، حيث أن تقديم الشكر والتقدير للموظف لعمله المتميز والمتواصل، يوفر بيئة محفزة ويخلق جواً من الألفة والمحبة والتنافس الإيجابي بين الموظفين، لتحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة.