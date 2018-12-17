توقيع اتفاقية بين "شرطة الشارقة" و"هيئة المتاحف"

الشارقة 24:

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، اتفاقية تصب في إطار تفعيل الشراكات بين الدوائر والمؤسسات العاملة بإمارة الشارقة، بهدف نشر المعرفة والثقافة التاريخية للإمارة.

وقع من جانب شرطة الشارقة، العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، ومن جانب الهيئة، وقعت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وذلك بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، وبحضور العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم إبراهيم مير نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من الضباط بشرطة الشارقة.

ورحب العميد بن عامر بوفد الهيئة، مشيداً بالدور المميز الذي تقوم به في حفظ تاريخ الإمارة الحضاري، ونشر الثقافة الحياتية والتعريف بالبيئة التي عاش فيها سكان إمارة الشارقة الأوائل.

وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها، العديد من البنود التي تُسهم في الارتقاء بالمستوى المعرفي، بتقديم المعلومات التراثية والتاريخية والأثرية التي تزخر بها إمارة الشارقة، لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، من خلال إقامة ورش ومحاضرات تثقيفية لهم، يقدمها كادر متخصص من الهيئة.

وأكدت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن مذكرة التفاهم تجسد التزام كل من هيئة الشارقة للمتاحف والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بتوفير الدعم الكامل في سبيل تحقيق الاندماج الناجح والتام لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إمارة الشارقة، وإتاحة الفرصة للنزلاء لاكتساب الخبرات والمعارف الجديدة، التي يحتاجونها لإعادة تأهيلهم وعودتهم لمستقبل أفضل.