عبد الله بن عامر يفتتح فعاليات منتزه الشرطة الصحراوي بمنطقة الكهيف

الشارقة 24:

افتتح العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة الأحد، فعاليات منتزه الشرطة الصحراوي للعام الجاري، بمنطقة الكهيف بالبطائح، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد عبد الله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور محمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، إلى جانب عدد كبير من كبار ضباط ومنتسبي شرطة الشارقة وأفراد الجمهور.

وأعرب نائب قائد عام شرطة الشارقة، عن دعم القيادة، لخلق بيئة إيجابية تعزز الألفة والترابط للمجتمع، وتنعكس إيجاباً على واقع العمل بما ينسجم مع توجهات الدولة، وسعي قيادتها الرشيدة إلى جعل الإمارات وشعبها في مقدمة الدول التي تحتل أفضل المراكز بمعايير مؤشرات السعادة العالمية.