"تمكين الشارقة" تستعرض تجربتها الرائدة في مؤتمر بالبحرين

الشارقة 24:

شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بورقة عمل في المؤتمر العالمي الثاني لرعاية الأيتام في مملكة البحرين، التي استضافت المؤتمر، ونظمه مركز خدمات مؤسسات رعاية الأيتام في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، تحت شعار آفاق تحقيق الشراكة بين المنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية بالعالم الإسلامي وانعكاسات ذلك على جودة خدمات رعاية الأيتام، بمشاركة شخصيات عربية وإسلامية من مؤسسات مختلفة في رعاية الأيتام.

ورسم المؤتمر العديد من الأهداف، أبرزها دراسة واقع وأهمية الشراكات العالمية، ودورها في تطوير خدمات مؤسسات رعاية الأيتام الوطنية.

وتضمنت أوراق العمل العديد من المحاور المهمة، والقضايا المختلفة ذات العلاقة الوثيقة بالخدمات المقدمة لليتيم، حيث شاركت المؤسسة بمشروع "علم بالقلم"، الداعم لتعليم الطلبة المنتسبين إليها، لطرح تجربتها الرائدة في دعم الأيتام تعليمياً، ويأتي أهمية طرح مثل هذا المشروع في المحافل العامة من منطلق حرص "التمكين" على دعم جانب التمكين الأكاديمي واهتمامه في الحفاظ على حق أساسي من حقوق فاقدي الأب، وهو التعليم.

وأكدت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة التمكين الاجتماعي، أن المشاركة بهذا المؤتمر المتميز هي خطوة رائدة للمساهمة البناءة مع مختلف المؤسسات الدولية، للاطلاع على أبرز الجهود المبذولة في خدمة الأيتام وتطوير العمل الإنساني في هذا المجال.

وأضافت أن وفد المؤسسة، أطلع حضور المؤتمر على ماتقدمه المؤسسة لخدمة وتمكين الأيتام وأمهاتهم، ونبذة حول أبرز البرامج التدريبية والتأهيلية والمشاريع التخصصية، حيث انبثقت هذه الخدمات تلبية للتوجيهات الدائمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، النابعة من رؤيته الحكيمة، واهتمامه اللا محدود بتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل إنسان على في الشارقة، وانطلاقاً من هذه التوجيهات بضرورة الاهتمام بجميع فئات المجتمع في الإمارة دون استثناء.

وثمنت منى بن هده السويدي جهود الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية المبذولة لاحتضان وتنظيم المؤتمر في مملكة البحرين.

وأكدت أنه في إطار برامج التمكين الأكاديمي، الذي تقدمه المؤسسة لأبنائها الطلبة، يعنى مشروع "علم بالقلم" بتوفير خدمات تعليمية شاملة، لتحفظ بدورها حق التعليم الشامل للطالب في جميع مراحله الدراسية، من المرحلة الابتدائية حتى التخرج من الجامعة، حيث يضم سلسلة مشاريع أكاديمية ومعرفية من أجل تحقيق الاستدامة في حق الطلبة الأيتام في التعليم ".