"خيرية الشارقة" تسدد مليون درهم عن 31 سجيناً

الشارقة 24:

سددت جمعية الشارقة الخيرية نحو مليون درهم، عبارة عن ديون 31 سجيناً، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن مبادرة "تفريج كربة"، التي أطلقتها الجمعية تزامناً مع احتفالاتها باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات.

وأكدعبد الله مبارك الدخان، الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية تواصل تنفيذ مبادراتها الخيرية الخاصة باليوم الوطني، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مبادرات اليوم الوطني، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته القيادة العامة لشرطة الشارقة، في سداد مديونيات السجناء واستجابتها العاجلة لنداء إطلاق السجناء، مبيناً أن تفريج كربة السجناء من شأنه إدخال البهجة والسرور على قلوب ونفوس السجناء وأسرهم، ما يتيح لهم حياةً جديدة، ليصبحوا فاعلين في المستقبل ويساهموا في بناء أسرهم، لافتاً إلى أن تجربة السجن أكسبتهم معايير جديدة في فهم الحياة والتعامل مع متغيراتها.

ونوه إلى أن جمعية الشارقة الخيرية ماضية في سبيل دعم الحالات المستحقة والمعوزة، كنهج راسخ، وأن مبادرات اليوم الوطني مستمرة، ولن تتوقف في ظل التبرعات المتواصلة التي يتسابق نحوها فاعلو الخير، عبر موقع جمعية الشارقة الإلكتروني، الذي بلغ مدى واسعاً من التفاعل والتكفل بالحالات في أوقات وجيزة.