المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يطلق مجلة "حضارة"

الشارقة 24:





يطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع شركة "أركيميديا لندن" الإعلامية العالمية، مجلة باللغة الإنجليزية بعنوان "حضارة"، التي تروي مسيرة الإمارة التنموية وتطوراتها المختلفة في مختلف القطاعات بهدف نقل صورة الإمارة إلى العالم وترسيخ مكانتها الإعلامية.

ووقع طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبيتر درينن المدير التنفيذي لشركة "أركيميديا لندن"، اتفاقية تعاون، لإطلاق العدد الأول من المجلة في يونيو 2019.

وأكد طارق سعيد علاي أن "حضارة" تسرد رحلة إمارة الشارقة الحافلة بالتميز والتقدم والإنجازات، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن مجلة "حضارة" تسلط الضوء على العديد من القطاعات بالإمارة، مثل الثقافة والفنون والأعمال والتصميم والهندسة المعمارية والتكنولوجيا والسفر والأناقة والطعام والفعاليات والشركات الناشئة والمغامرات والابتكار، كما أنها ستشكل منصة لمناقشة وتبادل الأفكار ذات الأهمية الإقليمية والعالمية.

وأردف أن المحتوى الجذاب والصور المميزة التي ستضمها المجلة الجديدة، ستجعل منها عملاً ملفتاً ومرجعاً موثوقاً، حيث ستحوي "حضارة" على أكثر من 100 صفحة من الأخبار، والمقابلات، والنبذات حول أصحاب الإنجازات، والتعليقات التحليلية الموزعة على سبعة أقسام، وهي الموجز، والثقافة، والتصميم، والأعمال، والناس، والسفر، والتحرير، وستضم المجلة كذلك تقارير حول مختلف القضايا كما أنها ستتابع سير النمو والتطور في الإمارة والمنطقة.

وأوضح علاي أن تصميم المجلة سيتسم بالبساطة والعصرية، لافتاً إلى أن الصور والرسوم التوضيحية والمقالات المصورة ستضفي على "حضارة" طابع مجلة أسلوب الحياة المتميز.

ومن جانبه، أكد بيتر درينن أن شركة "أركيميديا لندن" تفخر بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لإصدار هذه المجلة، معرباً عن ثقته بأن مجلة "حضارة" سوف تفرض معايير جديدة للجودة والمحتوى في المنطقة، إلى جانب إلقائها الضوء على الإنجازات ومكامن القوة والمزايا التي تتمتع بها الإمارة.

وسيتناول الإصدار الأول من "حضارة" "بينالي الشارقة"، إحدى أشهر الفعاليات في الإمارة وسيتضمن الإصدار لقاءً حصرياً مع الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، للتحدث عن المعارض وأبرز الأعمال التي تشارك فيه.

وسيؤكد تقرير "بينالي الشارقة"، الذي سينشر في قسم الثقافة، على مكانة إمارة الشارقة كمنصة للفعاليات الثقافية ذات الأهمية العالمية، وسيتناول إصدار يونيو 2019 الموضوعات التي سيناقشها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والدورة المقبلة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر".

وستتوفر نسخ من مجلة "حضارة" خلال أبرز الفعاليات في الإمارة، بما في ذلك المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، و"بينالي الشارقة"، ومهرجان أضواء الشارقة، وغيرها، إلى جانب توزيعها في مطار الشارقة الدولي وفنادق الإمارة والمناسبات المختلفة مثل سوق السفر العربي في دبي، وسوق السفر العالمي في لندن، ومعرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر.

وستعمل شركة "أركيميديا لندن" على توزيع المجلة خارج الإمارات، كما أنها ستتعاون مع "ذا تايمز" لاستخدم قاعدة بياناتها الخاصة بقادة الأعمال الدوليين، وجمعيات الأعمال ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمستثمرين في دول الخليج العربي ليتم توزيع المجلة في أوروبا والشرق الأوسط والهند.