كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع شبكة حماية الطفولة

الشارقة 24:





أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أهمية استخدام الوسائل الحديثة والذكية في توعية الأطفال وحمايتهم من الظواهر السلبية، وما يتعرضون له من مخاطر يومية بأسلوب مبتكر وفعال، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت برامج متخصصة للاهتمام بالأطفال وحمايتهم وتوعيتهم بطرق الأمن والسلامة في التعامل مع الكهرباء، وكيفية الاستخدام الأمثل لها وتواصل الهيئة جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة وغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لديهم منذ الصغر.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، لوفد من شبكة الشارقة لحماية الطفولة، برئاسة سعادة شيخة بالهول، رئيس مجلس الأمناء لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، وحضورعائشة عبد الله بن علي، عضو مجلس الأمناء مدير الشبكة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال حماية الطفل بالإمارة، ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بالشبكة، من خلال الخروج بمقترحات وأفكار من شأنها الارتقاء بمنظومة الطفل بالإمارة وتعزيز خطط واستراتيجيات شبكة الشارقة لحماية الطفولة، التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز مكانة الطفل وجعلها على رأس أولويات واهتمامات الشارقة تجاه المجتمع.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة أطلقت مبادرة لتعزيز مهارات الأطفال وقدراتهم وتنمية مواهبهم تحت شعار "سفراء الترشيد" وباستخدام أساليب حديثة ومبتكرة تستهدف اختيار عدد من أطفال الفئة العمرية من 5- 7 سنوات، وتتويجهم سفراء للترشيد، يتعاونون مع الهيئة في غرس سلوكيات الترشيد الصحيحة لدى الأطفال منذ الصغر.

وأشار إلى أهمية التعاون مع شبكة الشارقة لحماية الطفولة، لتطوير وتدريب العاملين في الهيئة بطرق وأساليب التعامل مع الأطفال، ورعايتهم وتمكينهم وتأهيلهم من خلال محاضرات وزيارات توعوية.

وأشاد بجهود شبكة الشارقة لحماية الطفولة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارة بأن تكون من أهم المدن العالمية التي تهتم بسلامة الطفل، إضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في مجالات وقطاعات الطفولة في الإمارة، للارتقاء بمنظومة العمل، عبر التعاون البناء مع المؤسسات الدولية والمحلية في مجال التدريب لإعداد وتنفيذ البرامج الشاملة.

وأوضحت شيخة بالهول، رئيس مجلس الأمناء لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن الشبكة تسعى بالتعاون مع المؤسسسات المحلية والعالمية، لمواصلة ما بدأت فيه الإمارة في تعزيز اهتمامها برعاية وتمكين الأطفال، وتوفير كل ما يحفظ حقوقهم ويرتقي بحياتهم، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تحرص الشبكة على وضع الخطط التنموية الشاملة التي تضمن للطفل حقوقه عن طريق تطوير آليات حماية الطفل، ورصد الظواهر السلبية للأطفال ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها.

وأشادت ببرامج هيئة كهرباء ومياه الشارقة الخاصة بالأطفال، وتوعيتهم وتمكينهم وأكدت حرص الشبكة على التعاون مع الهيئة في كافة البرامج.