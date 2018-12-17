خالد جاسم المدفع: الإمارات جسر يربط ثقافات العالم

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2019 عاماً التسامح، يأتي بمثابة رسالة تؤكد للعالم التزام الإمارات بأن تكون جسراً يربط ثقافات العالم، ضمن بيئة نابضة بالحياة، تحكمها قيم التآخي والتآلف والانفتاح والاحترام والاعتدال، وصولاً إلى عالم أفضل يحقق السعادة والرخاء للجميع.

وأضاف المدفع، أن الإمارات أدركت أهمية التسامح كركيزة متينة لبناء مجتمع متقدم فكرياً وحضارياً وإنسانياً وتنموياً، استلهاماً من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، التي تجسد نهج الريادة الذي تتبناه دولتنا في دفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة ليعم خير الإمارات الجميع دون تمييز.

وختم المدفع، بأنه مع اقتراب دخول "عام التسامح"، فالهيئة ماضية في العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، في مأسسة التسامح، ليكون جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية والمسؤولية الوطنية، مع تجديد العزم لدعم الجهود الحثيثة لإعلاء شأن الإمارات باعتبارها الأولى عالمياً في مؤشر "التسامح مع الأجانب"، والوصول بها إلى مصاف الأمم الأكثر تقدّماً وسعادة وازدهاراً في العالم.