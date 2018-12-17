مركز الشارقة لرعاية الكلاب ينظم دورة خاصة باختبارات الطاعة والحماية

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة لرعاية الكلاب، التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، مؤخراً، دورة تدريبية لرياضة "IPO"، الخاصة باختبارات الكلاب في مجالات البحث والطاعة والحماية، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة المدرب العالمي الألماني، يوغي زانك.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن مركز الشارقة لرعاية الكلاب يسعى من خلال مختلف برامجه وفعالياته، إلى المحافظة على سلالات الكلاب الأصيلة، وتنظيم عملية التوالد والوصول بالإنتاج المحلي إلى أعلى المستويات العالمية، وإصدار بطاقات عضوية لمالكي الكلاب في الإمارة، وإصدار شهادات النسب الخاصة بها، وفق النظم المتبعة عالمياً، وإقامة شراكة دائمة بين المؤسسات المجتمعية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين أفراد المجتمع والمنظمات العالمية، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية حول كيفية التعامل مع الكلاب.

وأشار يوسف الحوسني مسؤول مركز الشارقة لرعاية الكلاب، إلى أن المركز قام بتنفيذ عدة دورات في أكثر من مجال، كما نظم في أكثر من مناسبة فعاليات لتسجيل الكلاب الأصيلة بحضور حكم دولي من منظمة "FCI"، لمنح الموافقات على تقييم الكلاب الأصيلة بعد معاينتها وفحصها للتأكد من أصالتها، حيث تسهم هكذا خطوات في ضمانة وجود لائحة رسمية بأعداد الكلاب الأصيلة الموجودة في الدولة، ونال المركز في وقت سابق اعترافين دوليين من أكبر منظمتين في العالم، هما الاتحاد العالمي لجمعيات كلاب الراعي الألماني، ومنظمة "FCI".