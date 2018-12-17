نادي الحمرية يحتفي باليوم الوطني البحريني

الشارقة 24:

في مبادرة وطنية تعزز من روح التقارب بين الأشقاء في دولة الإمارات ومملكة البحرين، احتفلت أسرة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، مساء الأحد، في ملعب الحمرية الرئيسي، باليوم الوطني لمملكة البحرين، وذلك من خلال مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البحريني أحمد جلال باليوم الوطني لبلاده.

هنأ جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، اللاعب أحمد جلال باليوم الوطني لمملكة البحرين، مشيداً بمتانة العلاقة بين الشعبين.

بدوره، أعرب اللاعب أحمد جلال عن سعادته وفخره بهذا الاحتفال.

حضر سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب البحرية، وعمار علي المهيري رئيس لجنة التسويق والاستثمار بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، وماجد سعيد حميد المهيري رئيس اللجنة المالية، وأحمد علي الكتبي رئيس لجنة الألعاب الجماعية بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، وحميد عبيد بن غدير رئيس لجنة الألعاب الفردية بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومحمد راشد خميس الشامسي رئيس لجنة التخطيط والدعم المؤسسي، وسلطان فايز الشامسي مستشار النادي لشؤون الإدارة والجودة والتميز، وأسرة الفريق الأول وكوادر النادي.